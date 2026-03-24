Quién fue el nuevo eliminado tras una gala explosiva en Gran Hermano Generación Dorada

La semana había sido particularmente inusual dentro de la casa. Tras las sospechas de complot, Gran Hermano anuló las nominaciones y dejó a todos los participantes en placa, generando una votación completamente abierta. De esta manera, el público fue el encargado de ir salvando progresivamente a sus jugadores favoritos.

Con siete participantes en riesgo, Juanicar, Kennys Palacios, Lola Poggio, Luana Fernández, Martín Rodríguez, Nazareno Pompei y Franco Zunino, la gala terminó con una salida que reconfigura el juego y deja un escenario abierto de cara a lo que viene.