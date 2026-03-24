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TENSIÓN EN LA CASA

Quién fue el nuevo eliminado tras una gala explosiva en Gran Hermano Generación Dorada

La definición se dio en un mano a mano entre dos participantes fuertes, en una noche marcada por una placa masiva y una vuelta inesperada a la casa de Gran Hermano 2026.

24 mar 2026, 00:10
Quién fue el nuevo eliminado tras una gala explosiva en Gran Hermano Generación Dorada
Quién fue el nuevo eliminado tras una gala explosiva en Gran Hermano Generación Dorada

Quién fue el nuevo eliminado tras una gala explosiva en Gran Hermano Generación Dorada

La gala de este lunes en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) estuvo lejos de ser una más. Con una placa multitudinaria, tensiones acumuladas durante la semana y un regreso que cambió el ritmo del programa, finalmente Kennys Palacios se convirtió en el nuevo eliminado del reality.

El envío arrancó con un momento que alteró toda la dinámica: Andrea del Boca volvió a la casa mediante la puerta giratoria, lo que obligó a Santiago del Moro a reorganizar los tiempos de la gala sobre la marcha.

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En ese contexto, comenzó la seguidilla de salvaciones. El primero en salir de la zona de riesgo fue Nazareno, seguido rápidamente por Juanicar, Martín, Luana y Zunino, quienes lograron asegurar su continuidad en el juego gracias al respaldo del público.

Así, la definición quedó reducida a un cara a cara entre Kennys y Lola Poggio, hermana de Juli Poggio, ambos parte del grupo de “famosos” de esta edición. Finalmente, la audiencia decidió que el asistente de Wanda Nara abandonara la competencia.

La semana había sido particularmente inusual dentro de la casa. Tras las sospechas de complot, Gran Hermano anuló las nominaciones y dejó a todos los participantes en placa, generando una votación completamente abierta. De esta manera, el público fue el encargado de ir salvando progresivamente a sus jugadores favoritos.

Con siete participantes en riesgo, Juanicar, Kennys Palacios, Lola Poggio, Luana Fernández, Martín Rodríguez, Nazareno Pompei y Franco Zunino, la gala terminó con una salida que reconfigura el juego y deja un escenario abierto de cara a lo que viene.

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