Empieza el juicio contra la abogada argentina acusada de realizar gestos racistas en Rio de Janeiro

El juicio contra Agostina Páez, la abogada argentina acusada de haber realizado gestos racistas dentro de un boliche de Río de Janeiro, comenzará este martes en Brasil.
Agostina Páez podría recibir una pena de hasta 15 años de prisión efectiva.
El juicio contra Agostina Páez, la abogada argentina acusada de haber realizado gestos racistas dentro de un boliche de Río de Janeiro, comenzará este martes en Brasil.
Según informaron fuentes del caso, en la primera audiencia ante el Tribunal Penal N°37, presidido por el juez Guilherme Schilling Pollo Duarte, tanto la fiscalía como la querella y la defensa expondrán sus conclusiones.
Páez permanece detenida bajo prisión domiciliaria, imputada por tres episodios de injuria racial, una figura contemplada en la legislación antirracista brasileña. En ese marco, la querella solicitó una pena de 15 años de prisión.
De acuerdo con la versión de la acusada, el episodio que derivó en su detención comenzó por una discusión vinculada a una cuenta mal cobrada, mientras se encontraba de vacaciones junto a un grupo de amigas.
La mujer, de 29 años y oriunda de Santiago del Estero, es representada por la abogada Carla Junqueira. Según sostuvo, se retiró del local en medio de gritos tras un cruce con los mozos, aunque el gesto discriminatorio quedó registrado en un video que se viralizó en redes sociales y pasó a ser una prueba clave para la Justicia brasileña.
En un video que publicó en sus redes, Páez definió lo ocurrido como “una reacción muy grave” y pidió disculpas públicamente. “Por eso quiero pedir disculpas públicamente, algo que quería hacer anteriormente y, por recomendación de mi defensa anterior, no lo hice”, expresó.