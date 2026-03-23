Empieza el juicio contra la abogada argentina acusada de realizar gestos racistas en Rio de Janeiro

La mujer, de 29 años y oriunda de Santiago del Estero, es representada por la abogada Carla Junqueira. Según sostuvo, se retiró del local en medio de gritos tras un cruce con los mozos, aunque el gesto discriminatorio quedó registrado en un video que se viralizó en redes sociales y pasó a ser una prueba clave para la Justicia brasileña.

En un video que publicó en sus redes, Páez definió lo ocurrido como “una reacción muy grave” y pidió disculpas públicamente. “Por eso quiero pedir disculpas públicamente, algo que quería hacer anteriormente y, por recomendación de mi defensa anterior, no lo hice”, expresó.