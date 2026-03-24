Tragedia en Colombia: cayó un avión militar con 128 personas a bordo y hay al menos 66 muertos

La aeronave despegó pasadas las 10 de la mañana, hora local, con tropas militares a bordo y cayó en una zona rural pocos segundos después, lo que provocó la rápida intervención de habitantes del lugar y de unidades militares.

En un comunicado, la Fuerza Aeroespacial informó que "una aeronave C-130 Hércules se accidentó hoy 23 de marzo en Puerto Leguízamo; las Fuerzas Militares se encuentran desplegadas en el lugar atendiendo la emergencia. Información en desarrollo”, señaló la institución.

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El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó el siniestro. “Con profundo dolor informo que un avión Hércules de nuestra Aérea sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo), cuando transportaba tropas de nuestra Fuerza Pública. Unidades militares ya se encuentran en el lugar de los hechos”, expresó.

Las autoridades activaron los protocolos de emergencia y, con apoyo de la comunidad, trasladaron a varios heridos a centros asistenciales cercanos. Testigos indicaron que vecinos ayudaron en el rescate utilizando vehículos particulares y motocicletas.

“Estamos por un sector de fincas donde cayó el avión y estamos recogiendo a todos los heridos (…) Hemos montado en el carro de la Policía y la gente del pueblo está ayudando a llevar gente en la moto”, relató un habitante de Puerto Leguízamo.

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El ministro también pidió evitar especulaciones sobre las causas del accidente, mientras se desarrollan las tareas de rescate y asistencia. “Se han activado todos los protocolos de atención para las víctimas y sus familias, así como la investigación correspondiente”, sostuvo.

"Expreso mis más sinceras condolencias a los familiares de quienes resultaron afectados y, en respeto a su dolor, hago un llamado a evitar especulaciones hasta contar con información oficial. Es un evento profundamente doloroso para el país. Que nuestras oraciones acompañen y alivien en alguna medida el dolor”, concluyó el ministro.

La Aeronáutica Civil informó que puso a disposición sus equipos técnicos para colaborar con la investigación y esclarecer los motivos del siniestro. Mientras tanto, continúan los trabajos para controlar el fuego generado tras el impacto y recuperar restos de la aeronave que permitan determinar qué ocurrió.