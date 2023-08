César Luis Menotti sufrió un accidente y está internado: qué se sabe de su salud

“Les tengo una mala noticia, me he enterado que el gran César Luis Menotti se encuentra muy delicado en un hospital de Buenos Aires, es algo que me duele mucho. Un gran técnico y sabio del fútbol, así como maestro y amigo en transmisiones de Mundiales. Un abrazo con todo mi cariño para él hasta Argentina”, escribió el periodista de ESPN en su cuenta en la red social X.

"Fue un susto. Evoluciona de acuerdo a lo esperado. Fue internado lógicamente. Esperemos que pueda ser dado de alta, en pocos días”, comentaron a Mundo D, allegados al Menotti.

menotti 3.jpg

'El Flaco', atraviesa algunos problemas de salud desde hace un tiempo, que lo complicaron para poder asistir al Mundial de Qatar, pero esta internación fue producto de una caída doméstica.

A los 84 años (cumple 85 el 22 de octubre), las dolencias relacionadas con los problemas respiratorios que sufrió por su adicción al cigarrillo son uno de sus principales problemas de salud. Cabe recordar que en 2011 le habían quitado un nódulo pulmonar.

Sus últimas apariciones públicas fueron mediante entrevistas radiales. A principios de julio fue entrevistado en Super Deportivo Radio, donde manifestó su admiración por Lionel Messi y Ángel Di María, y hasta se animó a vaticinar lo que pasaría con Lio el próximo mundial. "Físicamente y por edad, Leo puede jugar el próximo Mundial", había opinado.

El último fin de semana estaba previsto que asistiera a una cena con el profe Fernando Signorini, Jorge Valdano y otras personalidades del mundo del fútbol, pero su caída y posterior internación no pero su internación se lo impidió.