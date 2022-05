Denuncian que Boca regaló camisetas antes del partido y el arquero de Always Ready estalló contra el árbitro

El video de la polémica y el descargo de Boca

Embed

Por las últimas horas circularon fotos y videos en las redes sociales con las imágenes de los policías retirando las bolsas en cuestión. Sin embargo, los directivos de Boca negaron terminantemente haber entregado algo a los árbitros y expresaron que esos regalos fueron "plantados".

La denuncia se asentó poco después del triunfo de Boca por 1 a 0 sobre el conjunto boliviano, que le permitió renovar sus posibilidades de clasificarse para los octavos de final del torneo continental.

El arquero de Always Ready acusó al arbitro Kevin Ortega de "regalarle" el partido a Boca

arnaldo-gimenez-always-ready-boca_862x485.webp

El arquero titular de Always Ready, Arnaldo Giménez, apuntó contra el árbitro Kevin Ortega en la conferencia de prensa tras la derrota ante Boca por el grupo E de la Copa Libertadores,

"Es muy difícil hablar de fútbol el día de hoy (por ayer miércoles). Me voy muy triste porque le terminan regalando el partido a un equipo grande como Boca", expresó.

"Quiero enviarle un mensaje muy directo a los árbitros: que se dejen de joder. Que dejen que los equipos denominados chicos compitan, porque a nosotros nos cagan el partido hoy por una sanción que no entiendo. Le pregunté qué cobró y no me pudo responder. Es muy obvio a qué vino el árbitro hoy, a cagarnos el partido", completó Giménez.