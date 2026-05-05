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La decisión final de Úbeda: quién reemplaza a Adam Bareiro en el ataque de Boca ante Barcelona

Boca se enfrenta este martes a un duelo determinante en Ecuador. Ante la ausencia obligada de Adam Bareiro por suspensión, Claudio Úbeda resolvió la incógnita táctica y confirmó la dupla ofensiva que buscará los tres puntos en el Estadio Monumental Banco Pichincha.

La decisión final de Úbeda: quién reemplaza a Adam Bareiro en el ataque de Boca ante Barcelona

Boca Juniors se juega una parada fundamental en la Copa Libertadores este martes a las 21:00 horas. Tras la expulsión sufrida en el último encuentro ante Cruzeiro, el equipo de La Ribera llega a Guayaquil con una baja sensible en su frente de ataque. Sin embargo, en las últimas horas, el director técnico Claudio Úbeda tomó una decisión clave para la formación que saltará al césped ecuatoriano: mantendrá su estructura táctica y ya tiene al reemplazante confirmado.

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La gran incógnita que sobrevolaba el búnker xeneize era cómo suplir la potencia física y el juego aéreo de Adam Bareiro. Aunque se especuló con el ingreso de Exequiel Zeballos para aportar mayor velocidad por las bandas, el entrenador se inclinó por una opción que respeta el planteo original de las últimas fechas.

Quién reemplaza a Adam Bareiro en la formación de Boca hoy

Para enfrentar a Barcelona SC, el entrenador Claudio Úbeda se decidió por el ingreso de Milton Giménez. Con esta elección, el cuerpo técnico apuesta por un jugador de características similares al paraguayo, priorizando la referencia de área y el juego físico contra los centrales rivales. De esta manera, el Xeneize no modificará su esquema de doble nueve, manteniendo a Miguel Merentiel como el acompañante principal en la ofensiva.

La intención del DT es clara: no perder la presencia en el área rival y sostener un ataque que pueda aguantar la pelota en territorio enemigo, permitiendo el despliegue de los volantes. Además, la inclusión de Giménez le permite a Boca mantener el equilibrio táctico que ha venido trabajando en el último mes de competencia.

¿Cuál es la probable formación de Boca Juniors ante Barcelona SC?

Con el ingreso confirmado de Milton Giménez, el once inicial de Boca en Ecuador presentaría una mezcla de juventud y experiencia, destacándose la presencia de Leandro Paredes en el eje central.

El equipo saldría a la cancha con: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

Por su parte, el conjunto local, dirigido por César Farías, contará con una cara muy conocida por el mundo Boca: Darío Benedetto será el referente de ataque del equipo ecuatoriano. La alineación probable de Barcelona SC incluye a: José Contreras; Bryan Carabalí, Javier Báez, Alex Rangel, Gustavo Vallecilla; Jandry Gómez, Milton Celiz, Matías Lugo, Jhonny Quiñónez; Hector Villalba y el "Pipa" Benedetto.

A qué hora juega Boca y dónde ver el partido de la Copa Libertadores

El encuentro, correspondiente a la cuarta fecha de la fase de grupos, contará con el arbitraje del colombiano Carlos Betancur y se disputará en el Estadio Monumental Banco Pichincha.

  • Hora de inicio: 21:00 (hora de la Argentina).

  • Televisión: El partido será transmitido en vivo por las señales de Fox Sports y Telefe.

Boca llega con la urgencia de sumar para acomodarse en un Grupo D que se encuentra sumamente parejo. La apuesta de Úbeda por Giménez busca asegurar la contundencia en los metros finales y aprovechar las proyecciones de laterales como Lautaro Blanco, en un escenario donde el Xeneize necesita volver a la victoria para encaminar su clasificación a octavos de final.

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