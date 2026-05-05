La decisión final de Úbeda: quién reemplaza a Adam Bareiro en el ataque de Boca ante Barcelona

¿Cuál es la probable formación de Boca Juniors ante Barcelona SC?

Con el ingreso confirmado de Milton Giménez, el once inicial de Boca en Ecuador presentaría una mezcla de juventud y experiencia, destacándose la presencia de Leandro Paredes en el eje central.

El equipo saldría a la cancha con: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

Por su parte, el conjunto local, dirigido por César Farías, contará con una cara muy conocida por el mundo Boca: Darío Benedetto será el referente de ataque del equipo ecuatoriano. La alineación probable de Barcelona SC incluye a: José Contreras; Bryan Carabalí, Javier Báez, Alex Rangel, Gustavo Vallecilla; Jandry Gómez, Milton Celiz, Matías Lugo, Jhonny Quiñónez; Hector Villalba y el "Pipa" Benedetto.

A qué hora juega Boca y dónde ver el partido de la Copa Libertadores

El encuentro, correspondiente a la cuarta fecha de la fase de grupos, contará con el arbitraje del colombiano Carlos Betancur y se disputará en el Estadio Monumental Banco Pichincha.

Hora de inicio: 21:00 (hora de la Argentina).

Televisión: El partido será transmitido en vivo por las señales de Fox Sports y Telefe.

Boca llega con la urgencia de sumar para acomodarse en un Grupo D que se encuentra sumamente parejo. La apuesta de Úbeda por Giménez busca asegurar la contundencia en los metros finales y aprovechar las proyecciones de laterales como Lautaro Blanco, en un escenario donde el Xeneize necesita volver a la victoria para encaminar su clasificación a octavos de final.