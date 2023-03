Qué significa "kiricocho" y por qué se usa el término que inventó Carlos Bilardo

Muchas personas dicen esta palabra, pero no todos saben desde cuándo se utiliza exactamente o cuál fue su inicio. Lo cierto es que, en realidad, Kiricocho era una persona, un hincha de Estudiantes de La Plata, cuando Carlos Salvador Bilardo era entrenador del Pincha.

image.png

El nacimiento de "Kiricocho"

La historia se remonta a la década de 1980, cuando Carlos Bilardo era técnico de Estudiantes de La Plata. En esa época, había un hincha, Juan Carlos Kiricocho, que tenía un triste historial: cada vez que iba a ver un entrenamiento del Pincha, un jugador se lesionada.

Por ese motivo, Bilardo, hombre conocido por sus famosas “costumbres", como el mismo las llama, decidió tomar la supuesta mala suerte de Juan Carlos a su favor. ¿Cómo lo hizo? Se acercó a hablar con él y le dio un trabajo.

Y, ¿en qué consistía esa labor? Primero esperaba la llegada de las delegaciones visitantes para hacerse pasar por un hincha de ese equipo y les daba una palmada de aliento a cada jugador. De inmediato activaba la segunda parte de la estrategia: salía corriendo hacia la tribuna visitante para transmitir su supuesta energía negativa durante los partidos. Solo cada tanto tenía trabajo extra en la semana previa y acudía a los entrenamientos del rival para comenzar a contagiar su mala suerte.

Lo cierto es que, aquel Estudiantes era un gran equipo, con Alejando Sabella, Miguel Ángel Russo, Marcelo Trobbiani y José Daniel Ponce en el mediocampo. En 1982, ya con la participación de Kiricocho en la delegación, el Pincha se consagró campeón del torneo Metropolitano. Durante ese campeonato, el conjunto dirigido por Carlos Salvador Bilardo perdió solo un partido que fue el 2 a 1 ante Boca. ¿Lo curioso? Fue el único encuentro al que no asistió Juan Carlos Kiricocho.

image.png

La industria bilardista de cábalas le adjudicó la vuelta olímpica de 1982 a esos grandes jugadores, pero también a su “as bajo la manga”, Kiricocho, que primero fue una persona y después se convirtió en un rito y grito casi sagrado.

Este concepto se extendió a lo largo del mundo. ¿Cómo? Diego Armando Maradona y Diego Simeone llevaron la expresión al Sevilla en 1992 y, si bien Kiricocho no volvió a ser visto en el ambiente del fútbol, comenzó a hacerse muy conocido en España hasta que, finalmente, se convirtió en una palabra mundialmente reconocida.

Carlos Bilardo nunca comentó demasiado sus cábalas (a las que él llamaba “costumbres”), pero, en relación a esta palabra, comentó: “Kiricocho era un muchacho de La Plata que siempre estaba con nosotros, y que como ese año salimos campeones (en referencia a 1982) lo adoptamos como amuleto. Era un buen pibe, pero después ya no lo vi más. La última vez que estuve dirigiendo a Estudiantes (2003-04) pregunté por él y nadie sabía nada. Pero, aunque no lo creas, cuando fui a España a dirigir al Sevilla (entre 1992 y 1993) hubo un penal para los otros (por los rivales) y escuché que alguien atrás mío gritó: ‘Kiricocho, Kiricocho’. Yo no lo podía creer, hasta que el Cholo (Diego Simeone) y Diego (Maradona) me avivaron de que ellos lo habían dicho un par de veces y que el resto lo aprendió”.

image.png

Con el paso de los años, esta palabra se hizo cada vez más popular y, lejos de quedarse solo en el ambiente del fútbol, se fue trasladando a otras disciplinas. Incluso, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la Selección Argentina de Vóley utilizó este “recurso” durante un punto y logró quedarse con la victoria en ese partido.

Embed

Los hinchas de fútbol y su "costumbre" de usar el Kiricocho para mufar al rival

Kiricocho es un concepto que usan personas de todas las edades, en todos los deportes. Los hinchas adoptaron este término y lo usan como un recurso para poder “ayudar” a su equipo: “Para mí, Kiricoho es una palabra que se usa en momentos claves. Tengo que reconocer que, siempre que la usé, me funcionó. Recuerdo haber dicho esa palabra en la final entre Tigre y Boca del 2019. Darío Benedetto se fue mano a mano con el arquero y me salió del alma gritar ‘KIRICOHO´. La pelota pego en el palo e, increíblemente, no fue gol”, cuanta Marcos Barrientos, hincha de Tigre y autodenominado “bilardista”.

Obviamente, no hay un sustento científico que pueda asegurar que decir “Kiricocho” sirva para “evitar” el éxito del rival, pero tampoco hay una teoría que indique lo contrario y, por eso, los hinchas elijen usarlo: “Honestamente, no sé si decir si esa palabra funciona o no, pero creo que los hinchas la usamos desde la pasión y la necesidad de querer “ayudar” a nuestro equipo de alguna manera. Igualmente, tengo que reconocer que la usé y me sirvió”, cuenta Federico De Luca, hincha de Racing que asegura: “Esta palabra se utiliza en todo el mundo porque los hinchas son muy pasionales, aunque en Argentina eso se siente mucho más. Por eso también considero que la palabra nació acá.”

“Generalmente, uso ese término en los penales. Cada vez que quiero que un equipo erre un penal, grito ‘Kiricocho’ y hago ‘cuernitos’ con la mano izquierda. Es creer o reventar, pero a mí me funciona”, cuenta Nathalie Spandri, hincha de River y “bilardista”.

Embed

Por su parte, Lucía Sandoval, hincha de River y fanática de las “costumbres bilardistas”, asegura haber usado muy pocas veces el término que nació en Estudiantes de La Plata: “Dije ´Kiricocho’ solo dos veces, porque creo que hay que usarlo en momentos muy específicos, pero no tengo dudas de que sirve. Yo elijo creer”.

Si bien esta palabra es muy usada, hay algo que afirman muchas personas: nadie es consciente de que la dice, simplemente “les sale del alma”. Tomás Dufurena, hincha de Boca Junios, contó: “En mi caso, no estoy todo el tiempo pensando en que tengo que decirlo. Simplemente, la palabra me sale por inercia. Es algo que gritás y te sale del alma. No sé si será verdad o no, pero creo que se usa en todo el mundo porque, justamente, funcionó en varias ocasiones.”

Embed

Ejemplos hay muchos, el mundo del deporte le regala a los aficionados una inmensa cantidad de situaciones en las que “Kiricocho” se hace presente y “juega” a favor o en contra de unos u otros. Los jugadores dentro de la cancha y los hinchas fuera de ella hacen uso de este “recurso” para que la suerte también intervenga en cada partido. No hay un estudio que confirme esta teoría, pero, ¿Por qué no confiar en “Kiricocho”? Parece que ganó más de un campeonato…