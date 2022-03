Embed

Qué dijo Duplantis

"Ya era hora, esta altura me ha provocado más problemas que ninguna otra en mi vida. Estoy orgulloso de haberla superado", fue la primera declaración pública del superdotado deportista.

Y agregó: "Habitualmente no me entreno a saltar tan alto, pero hoy me sentía realmente con confianza. Creo que eso se vio en mi forma de saltar: la única cosa que tenía en la cabeza desde el inicio fue batir el récord. De no haberlo logrado, lo habría lamentado".

Duplantis, de 22 años, es poseedor también del mejor salto de todos los tiempos al aire libre desde que logró los 6,15 en la Golden Gala de Roma, en septiembre de 2020, lo que postergó el récord que tenía el ucraniano Serguéi Bubka (6,14m.) desde 1994.