El dramático testimonio de un futbolista argentino que tiene encerrada a su familia en un subsuelo de Ucrania

Y amplió: "No suben a las habitaciones ni nada. Alimentación tienen porque los están atendiendo muy bien. Tienen todos los servicios posibles. Están bien en ese sentido. Pero vemos que la situación se complica. Internet hay por el momento, estamos comunicados las 24 horas. Estamos un poco desesperados, tratamos de aferrarnos a Dios, que vamos a encontrar la salida para irnos de esa ciudad".

"Lo único que me pasan es información de horario de trenes que salen. No nos brindan tampoco ninguna seguridad de que vamos a poder tomar el tren y llegar a la estación. No nos han dado ningún recurso para poder ayudarnos y sacarnos. Nada. Necesitamos que los saquen de Jarkov con la seguridad de algún embajador, que no vayan a entrar a algún lugar de batalla ”, cerró Gerónimo.

