Video: el momento que Ales Loprais impacta contra un espectador

Embed

Horas después, Ales Lopraris, el piloto que conducía el camión se expresó con un doloroso relato. “Una vida humana ha terminado indirectamente por mi culpa”.

En las imágenes se ve cómo el vehículo de gran porte salta la duna y al caer golpea con el italiano que, si bien logra levantarse, luego se termina desvaneciendo.

El piloto checo nunca se percató de la presencia del espectador en el trayecto, incluso la cámara del interior del camión demuestra que el hombre estaba tan escondido bajo el médano que nunca aparece en la visual del conductor.

El conmovedor relato del piloto que mató al turista en el Rally Dakar

Embed

Tras enterarse del fatal accidente y después de finalizar la etapa, el líder de la clasificación general en su categoría de camiones se pronunció con un video en su cuenta de Facebook.

“Tengo una noticia muy triste. Me dijeron esto cuando volvimos de la 9ª etapa. Ya estábamos en la cama, pero los comisarios del Dakar nos mostraron un video de un accidente de la carrera. Golpeamos por error a un hombre que tomó fotografías de nuestro camión debajo de la duna. Y estaba herido. Sintió náuseas después de 2-3 horas y tuvo un ataque al corazón mientras lo transportaban al hospital”, explicó.

Accidente fatal en el Dakar 11.jpg Ales Loprais fue el protagonista de un fatal accidente en el Rally Dakar. (Foto: Captura video)

“Una vida humana ha terminado indirectamente por mi culpa, porque yo estaba conduciendo. Tengo que admitir que ni yo ni mi equipo lo sabíamos en absoluto. Tenemos ondobards y otros videos que lo prueban. Pero esto no cambia que una vida humana terminó”, se lamentó.

“El hombre era italiano, pero no sé su nombre en este momento. Según una investigación, era un fanático de 69 años que vino a ver la carrera de Dakar y desafortunadamente estaba parado debajo de la duna”, comentó con dolor. Y agregó: “No lo vimos en absoluto ninguno de nosotros. Me gustaría expresar mis más sinceras condolencias a su familia y amigos. Lo siento mucho y este accidente me acompañará por el resto de mi vida”.

Con este deceso, desde la creación del Rally Dakar la lista de fallecidos asciende a 77. De ellos se incluyen los 33 competidores y hubo 23 motociclistas que perdieron la vida, ya que su categoría es la más peligrosa de todas.