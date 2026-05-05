El Gobierno confirmó una nueva reunión de Gabinete en medio de la investigación a Adorni

Entre los objetivos inmediatos aparecen el avance de la denominada Ley Hojarasca en Diputados, junto con iniciativas como la reforma electoral y el proyecto de Propiedad Privada, además del tratamiento de pliegos judiciales en el Senado.

Aún no está confirmada la presencia del presidente Javier Milei, quien tiene previsto viajar este martes a Estados Unidos para disertar en el Instituto Milken.

En el último encuentro de gabinete, realizado en abril, el mandatario había respaldado públicamente a Adorni y pidió a sus funcionarios “cumplir los objetivos” y “recuperar la agenda de gestión”.

Causa Adorni: la causa judicial que envuelve al jefe de Gabinete

Sin embargo, la reunión llega en paralelo a las novedades en la causa judicial que involucra al jefe de Gabinete. En las últimas horas declaró el contratista Matías Tabar, quien aseguró ante la Justicia que Adorni pagó en efectivo unos 245.000 dólares por refacciones en su casa del country Indio Cuá, Exaltación de la Cruz.

Según el testimonio, los pagos se realizaron sin recibos y en distintas entregas entre abril y julio, en el marco de obras que incluyeron remodelaciones estructurales, cambios de pisos, mejoras en cocina, iluminación y hasta una pileta con cascada.

ADORNI SE HABRÍA COMUNICADO CON EL CONTRATISTA ANTES DE QUE DECLARE EN LA JUSTICIA ADORNI SE HABRÍA COMUNICADO CON EL CONTRATISTA ANTES DE QUE DECLARE EN LA JUSTICIA

Tabar también aportó su celular para que sea peritado, ya que reconoció haber eliminado mensajes intercambiados con el funcionario.

La investigación busca determinar si el nivel de gastos del jefe de Gabinete es compatible con sus ingresos declarados. En ese contexto, también se analizan sus movimientos patrimoniales junto a su esposa, Bettina Angeletti, así como deudas y operaciones inmobiliarias realizadas en el último tiempo.