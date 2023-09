El inesperado futuro de un futbolista argentino que tomó una decisión errada en la MLS

Sin embargo, no sólo eso le molestó a la liga: Milijevic fue a ver el partido de un amigo a la misma liga amateur y en un momento se exasperó, entró a la cancha y le pegó a un futbolista del cuadro rival. Allí fue cuando la MLS decidió echarlo de por vida.

"El chico está fuera, la liga no quiere verlo más, no solo en el campo sino en todas sus instalaciones. No actuó como un profesional, ni siquiera como un aficionado digno de ese nombre. La QCSL es una liga seria que nunca ha aceptado tales gestos. No fue su primera 'historia' en la liga. La víctima se encuentra bien y no debería tener secuelas, pero todavía está considerando seriamente presentar una denuncia penal por agresión", le dijo una fuente al sitio canadiense Dans les Coulisses.

COMUNICADO MLS.jpg

La MLS investigó lo ocurrido y decidió rescindirle el contrato que tenía el argentino con el club de Canadá. “Por participar en una conducta perjudicial para la Liga y violar su acuerdo estándar de jugador”, expresó la liga en un comunicado.

Quién es Matko Miljevic

Miljevic tiene 22 años. Nació en Argentina, pero debido a la crisis económica que afectó al país en 2001 sus padres decidieron irse a Estados Unidos. La familia se instaló en Miami y años después regresaron al país.

Siempre se destacó en los deportes. Practicó natación y fue campeón internacional de taekwondo, pero lo que más le gustaba era el fútbol. Jugó en las pre infantiles de Boca Juniors y luego se unió a las divisiones menores de Argentinos Juniors.

A nivel juvenil jugó para Argentina y Estados Unidos y, por sus raíces, también lo tentó Croacia a través del legendario Davor Suker.

"A los 15 años ya me llamaron de la Sub 18 de Estados Unidos. Viajé allá, y jugué el torneo de Montaigú, Francia, en 2017", afirmó.

Debutó en Primera División con Argentinos y en 2021 lo quiso comprar River Plate. No hubo acuerdo y terminó llegando al Montreal. Aún le quedaban dos años de contrato