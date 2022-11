El mensaje cargado de dolor de Joaquín Correa tras quedar afuera del Mundial Qatar 2022

"Ahora pienso en recuperarme y alentar a mis compañeros desde afuera. Gracias por los mensajes y vamos Argentina siempre", concluyó.

De inmediato, el delantero del Inter recibió decenas de mensajes de apoyo, destacándose los de sus compañeros del seleccionado nacional, como Germán Pezzella, Alejandro Papu Gómez, Emiliano Martínez, Nicolás Tagliafico y Ángel di María, entre muchos otros.

El conmovedor relato del papá de Thiago Almada por la citación

En medio del lógico dolor que expresó Correa en las redes sociales, Thiago Almada es la contracara, luego de ser convocado por Lionel Scaloni para reemplazar al Tucu. Al respecto, Diego, papá del exfutbolista de Vélez, dialogó con radio La Red AM 910 y expresó la emoción que vivió al enterarse de la convocatoria de su hijo. "Estábamos todos llorando y gritando", reveló.

"Primero me enteré de la lesión de Nico González y a los 40 minutos supe la de Joaquín (Correa)", contó Diego en una entrevista con Marcelo Palacios. Luego, reveló los detalles de cómo fue la comunicación: "Cuando vi la videollamada de Thiago, empezamos todos a los gritos. No sé ni lo que dijo. Lo único que escuché es que dijo 'me llamaron, viajo en un rato'. Estábamos todos llorando y gritando y eso fue lo único que escuché".