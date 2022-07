El nuevo viral del Kun Agüero: "Acá preparándome para el Mundial" y mensaje para Scaloni

El video viral del Kun Agüero

"Bueno, acá preparándome para el Mundial, jaja, así que estamos bien. Scaloni si querés que esté parado avisame boludo, eh. Estoy parado y no me pidás más nada", bromeó el exdelantero de Barcelona, Manchester City y Atlético Madrid.

El Kun Agüero habló sobre la arritmia que lo hizo abandonar el fútbol

En el programa El Hormiguero, de Antena 3, el Kun aseguró: “ Empecé a sentirme mal en la pretemporada, con síntomas raros, pero pensé que eran los entrenamientos, el calor... Después me lesioné y estuve un mes parado, pero aun así me sentía incómodo”.

El ex Manchester City siguió con su relato: "Después ya empecé a entrenar con el equipo y en los entrenamientos me ahogaba bastante, hasta que un día que estaba el médico cerca le dije que me sentía mal, entonces me mareé un poco y empezó la arritmia. El médico me hizo un chequeo y salió todo bien, pero a la semana siguiente me volvió a pasar en el estadio”.