El tajante mensaje de Lionel Scaloni para los jugadores campeones del mundo

Y continuó: "Esta camiseta, este escudo, este país implica mejorar constantemente. Tenemos una oportunidad buena. Los jugadores están bien, tenemos una base que viene hace tiempo y le vamos metiendo jugadores que creemos que pueden mejorar”.

Este jueves desde las 21 Argentina se medirá de local ante Ecuador y el entrenador Lionel Scaloni está definiendo el once titular que saldrá al campo de juego del Estadio Monumental.

Ante la pregunta sobre el equipo para este jueves, Scaloni confirmó que ya lo tiene definido, pero no dio los nombres: “Lo tengo definido, no va a variar mucho de lo que fueron los últimos partidos. Al final ya sabemos que cambiamos poco, no me dan motivos, pero siempre podemos tener una sorpresa sabiendo que Ecuador es un buen equipo”.

En ese sentido, agregó: "Ahora estamos con más certezas. Sabemos lo que queremos, el equipo lo sabe. En ese momento, todavía no estaba la base actual. Pero eso no implica tener asegurado algo. Más allá que vayan más selecciones al Mundial, para mí son de las más difíciles. Tenemos que seguir compitiendo. Atravesaremos momentos difíciles, y ahí es donde tenemos que estar más unidos que nunca. La gran diferencia es que estamos consolidados”.

Scaloni sobre Messi de cara a los próximos partidos

“Hablé ayer con Leo, está bien. Está contento y feliz. Encontró un lugar donde lo quieren. Es feliz dentro de la cancha de futbol. A partir de ahí la disponibilidad está para que juegue. Va a jugar todos los minutos que pueda jugar. No hay necesidad de ahorrar esfuerzos”, afirmó sobre los próximos partidos.