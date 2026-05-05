A un mes de la muerte del pequeño Ángel López: las claves del caso que conmocionó al país

La movilización, impulsada por allegados a la familia paterna, se realizará frente a la Escuela N°83 sobre Avenida Rivadavia, y busca visibilizar no solo el pedido de justicia, sino también posibles fallas en el sistema de protección.

Quiénes son los detenidos por el crimen

angel comodoro La familia y vecinos de Ángel López convocaron a una marcha para exigir avances concretos y una condena ejemplar.

Por el asesinato de Ángel permanecen detenidos Mariela Altamirano, su madre biológica, y su pareja, Michel González, señalados como los principales sospechosos.

Ambos cumplen prisión preventiva por seis meses, una medida ordenada por el juez Alejandro Solís, quien consideró que existía riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

Altamirano fue trasladada al penal de Trelew, mientras que González continúa alojado en una dependencia policial en Comodoro Rivadavia.

El informe forense que estremeció a los investigadores

Uno de los puntos más impactantes del caso fue el resultado de la autopsia. Los peritajes revelaron que Ángel tenía al menos 22 hematomas en la cabeza, hemorragia cerebral y edema difuso, además de una herniación cerebral, una lesión considerada letal.

Los especialistas señalaron que las lesiones son compatibles con el “síndrome del sacudón”, una forma extrema de maltrato infantil que provoca graves daños neurológicos.

Además, se detectaron lesiones de vieja data, lo que refuerza la hipótesis de que el niño habría sido víctima de episodios previos de violencia.

Una causa que apunta a responsabilidades múltiples

En el plano judicial, la madre fue imputada por homicidio agravado por el vínculo en carácter omisivo, mientras que su pareja enfrenta cargos como presunto autor material del ataque.

La investigación, encabezada por el fiscal Cristian Olazábal, mantiene abiertas distintas líneas y analiza también el rol de los organismos que intervinieron en la revinculación del menor.

En paralelo, la querella impulsa un pedido de jury contra el juez de Familia que otorgó la tenencia a la madre, además de denuncias contra otros funcionarios que participaron en el proceso.