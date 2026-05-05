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TRISTE ANIVERSARIO

A un mes de la muerte del pequeño Ángel López: las claves del caso que conmocionó al país

El fallecimiento del nene de 4 años desató una profunda conmoción social y abrió una investigación que aún deja interrogantes sobre lo ocurrido y las responsabilidades.

Se cumple un mes de la muerte de Ángel López. (Foto: archivo)

Se cumple un mes de la muerte de Ángel López. (Foto: archivo)

A un mes de la muerte de Ángel López, el nene de 4 años que vivía en Comodoro Rivadavia, la causa judicial avanza con dos detenidos y múltiples líneas de investigación abiertas. El caso no solo generó impacto en Chubut, sino que conmovió a todo el país.

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Mientras la Justicia continúa con las pericias y testimonios, la familia y vecinos convocaron a una marcha para exigir avances concretos y una condena ejemplar.

Afiches y bronca por la muerte del pequeño Ángel

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Se cumple un mes de la muerte de &Aacute;ngel L&oacute;pez.&nbsp;

Se cumple un mes de la muerte de Ángel López.

Durante el fin de semana, la ciudad amaneció con afiches con el rostro de Ángel y de los acusados. El reclamo es contundente: piden prisión perpetua para los responsables y cuestionan las decisiones judiciales que permitieron que el nene volviera al cuidado de su madre.

La movilización, impulsada por allegados a la familia paterna, se realizará frente a la Escuela N°83 sobre Avenida Rivadavia, y busca visibilizar no solo el pedido de justicia, sino también posibles fallas en el sistema de protección.

Quiénes son los detenidos por el crimen

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La familia y vecinos de &Aacute;ngel L&oacute;pez convocaron a una marcha para exigir avances concretos y una condena ejemplar.

La familia y vecinos de Ángel López convocaron a una marcha para exigir avances concretos y una condena ejemplar.

Por el asesinato de Ángel permanecen detenidos Mariela Altamirano, su madre biológica, y su pareja, Michel González, señalados como los principales sospechosos.

Ambos cumplen prisión preventiva por seis meses, una medida ordenada por el juez Alejandro Solís, quien consideró que existía riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

Altamirano fue trasladada al penal de Trelew, mientras que González continúa alojado en una dependencia policial en Comodoro Rivadavia.

El informe forense que estremeció a los investigadores

Uno de los puntos más impactantes del caso fue el resultado de la autopsia. Los peritajes revelaron que Ángel tenía al menos 22 hematomas en la cabeza, hemorragia cerebral y edema difuso, además de una herniación cerebral, una lesión considerada letal.

Los especialistas señalaron que las lesiones son compatibles con el “síndrome del sacudón”, una forma extrema de maltrato infantil que provoca graves daños neurológicos.

Además, se detectaron lesiones de vieja data, lo que refuerza la hipótesis de que el niño habría sido víctima de episodios previos de violencia.

Una causa que apunta a responsabilidades múltiples

En el plano judicial, la madre fue imputada por homicidio agravado por el vínculo en carácter omisivo, mientras que su pareja enfrenta cargos como presunto autor material del ataque.

La investigación, encabezada por el fiscal Cristian Olazábal, mantiene abiertas distintas líneas y analiza también el rol de los organismos que intervinieron en la revinculación del menor.

En paralelo, la querella impulsa un pedido de jury contra el juez de Familia que otorgó la tenencia a la madre, además de denuncias contra otros funcionarios que participaron en el proceso.

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