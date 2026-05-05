Guía completa AUH ANSES: cómo inscribirse, actualizar datos y cobrar sin problemas

Deben ser menores de 18 años y solteros

En caso de hijos con discapacidad, no hay límite de edad

aumento auh Confirmado por ANSES: AUH y SUAF llegan en mayo con AUMENTO

Documentación necesaria para iniciar el trámite

El proceso administrativo requiere presentar:

DNI del titular y del menor

Partida o certificado de nacimiento del hijo

Documentación que acredite vínculo familiar (matrimonio, unión civil o convivencia)

Desde ANSES también aclararon que, si una persona tiene hijos a cargo y no está cobrando la asignación, puede realizar el reclamo correspondiente para regularizar su situación.

Cómo se paga la AUH mes a mes

El esquema de liquidación funciona en dos partes:

80% del monto se cobra todos los meses

se cobra todos los meses 20% restante se retiene hasta acreditar controles de salud y educación

Este porcentaje retenido se recupera con la presentación de la Libreta AUH.

El monto final puede variar según la zona geográfica, aunque el mecanismo de pago es uniforme en todo el país.

Dónde consultar fechas de cobro y liquidaciones

Los beneficiarios pueden revisar su situación ingresando en:

La plataforma mi ANSES

La app oficial del organismo

Dentro del sistema, deben ir a:

Hijos: Mis Asignaciones

Allí podrán ver:

Fechas de cobro

Montos liquidados

Medio de pago registrado

Si el titular ya cobraba otra asignación, el sistema utiliza automáticamente ese mismo canal de pago.

Cambio automático desde SUAF a AUH

Un dato clave es que el sistema de ANSES realiza conversiones automáticas.

Si una persona deja de percibir ingresos formales y cobraba asignaciones familiares (SUAF), el sistema puede migrarla automáticamente a la AUH, sin necesidad de iniciar un trámite desde cero.

Cómo actualizar datos para evitar demoras en el cobro: Uno de los puntos más importantes para garantizar el cobro es mantener actualizada la información personal y familiar.

Paso 1: revisar datos personales

Ingresar a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social y verificar:

Domicilio

Teléfono

Correo electrónico

Si hay errores, deben corregirse en el momento.

Paso 2: verificar vínculos familiares

Dentro de la sección “Información personal”, el titular debe chequear:

Hijos registrados

Estado civil

Relaciones familiares

Paso 3: corregir o cargar información faltante

Si hay inconsistencias o vínculos no registrados, se debe utilizar el servicio de Atención Virtual y adjuntar:

Partidas de nacimiento

Certificados de matrimonio o convivencia

DNI del grupo familiar

Activación del cobro: cuándo se empieza a cobrar

Una vez que:

Los datos personales están actualizados

Los vínculos familiares están acreditados

Se cumplen los requisitos laborales y de residencia

Así, el sistema activa automáticamente el pago de la AUH.

Desde ANSES remarcan que no completar estos pasos puede generar demoras, rechazos o suspensión del beneficio, por lo que recomiendan revisar periódicamente la información cargada.

Claves para no perder la AUH

Para mantener el beneficio activo, es fundamental: