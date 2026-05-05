Guía completa AUH ANSES: cómo inscribirse, actualizar datos y cobrar sin problemas

- Deben ser menores de 18 años y solteros
- En caso de hijos con discapacidad, no hay límite de edad
aumento auh
Confirmado por ANSES: AUH y SUAF llegan en mayo con AUMENTO
Documentación necesaria para iniciar el trámite
El proceso administrativo requiere presentar:
- DNI del titular y del menor
- Partida o certificado de nacimiento del hijo
- Documentación que acredite vínculo familiar (matrimonio, unión civil o convivencia)
Desde ANSES también aclararon que, si una persona tiene hijos a cargo y no está cobrando la asignación, puede realizar el reclamo correspondiente para regularizar su situación.
Cómo se paga la AUH mes a mes
El esquema de liquidación funciona en dos partes:
- 80% del monto se cobra todos los meses
- 20% restante se retiene hasta acreditar controles de salud y educación
Este porcentaje retenido se recupera con la presentación de la Libreta AUH.
El monto final puede variar según la zona geográfica, aunque el mecanismo de pago es uniforme en todo el país.
Dónde consultar fechas de cobro y liquidaciones
Los beneficiarios pueden revisar su situación ingresando en:
- La plataforma mi ANSES
- La app oficial del organismo
Dentro del sistema, deben ir a:
Hijos: Mis Asignaciones
Allí podrán ver:
- Fechas de cobro
- Montos liquidados
- Medio de pago registrado
Si el titular ya cobraba otra asignación, el sistema utiliza automáticamente ese mismo canal de pago.
Cambio automático desde SUAF a AUH
Un dato clave es que el sistema de ANSES realiza conversiones automáticas.
Si una persona deja de percibir ingresos formales y cobraba asignaciones familiares (SUAF), el sistema puede migrarla automáticamente a la AUH, sin necesidad de iniciar un trámite desde cero.
Cómo actualizar datos para evitar demoras en el cobro: Uno de los puntos más importantes para garantizar el cobro es mantener actualizada la información personal y familiar.
Paso 1: revisar datos personales
Ingresar a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social y verificar:
- Domicilio
- Teléfono
- Correo electrónico
Si hay errores, deben corregirse en el momento.
Paso 2: verificar vínculos familiares
Dentro de la sección “Información personal”, el titular debe chequear:
- Hijos registrados
- Estado civil
- Relaciones familiares
Paso 3: corregir o cargar información faltante
Si hay inconsistencias o vínculos no registrados, se debe utilizar el servicio de Atención Virtual y adjuntar:
- Partidas de nacimiento
- Certificados de matrimonio o convivencia
- DNI del grupo familiar
Activación del cobro: cuándo se empieza a cobrar
Una vez que:
- Los datos personales están actualizados
- Los vínculos familiares están acreditados
- Se cumplen los requisitos laborales y de residencia
Así, el sistema activa automáticamente el pago de la AUH.
Desde ANSES remarcan que no completar estos pasos puede generar demoras, rechazos o suspensión del beneficio, por lo que recomiendan revisar periódicamente la información cargada.
Claves para no perder la AUH
Para mantener el beneficio activo, es fundamental:
- Tener los datos actualizados
- Presentar la Libreta AUH todos los años
- Verificar periódicamente la liquidación en mi ANSES