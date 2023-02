El video del gol de Maradona nunca visto y al que Diego definió como el mejor de su carrera

Video: el gol inédito de Diego con la camiseta de Argentinos

Embed

El recuerdo de Diego por el gol más lindo de su carrera

“Íbamos perdiendo y remontamos un partido 3-3 y después ganábamos 4-3 con ese gol. Fue desde la mitad de la cancha, me tiraban de todo, patadas voladoras… Y claro, cuando me tiraban yo iba pinchando la pelota e iban quedando en el piso. En la foto está cuando yo la empujo, me paso al arquero y están todos tirados en fila”, llegó a describir Maradona en una entrevista en 2006 para el programa Sin Cassette, por TyC Sports, cuando le preguntaron por el gol más lindo de su carrera.

Maradona Argentinos Juniors.jpg El Diez con la camiseta de Argentinos Juniors (Foto: archivo).

El partido fue el 19 de febrero de 1980, en una gira de Argentinos Juniors por Colombia. Durante años, el gol no tuvo registro fílmico, hasta que en 2013 apareció aquel video en blanco y negro en el que se veía una jugada parecida a la de Maradona ante Bélgica, con la diferencia de que ante Pereira eludió al arquero, mientras que ante los belgas disparó cruzado al segundo palo ante la salida de Jean-Marie Pfaff.

Gracias a la cuenta de Twitter Maradona Inédito, que lo difundió al cumplirse 43 años del hecho, el gol se aprecia de forma inmejorable.

"Parecía una locura pensar en colorear y restaurar casi 900 fotogramas manualmente, pero con paciencia y constancia fue tomando forma. Y todavía no está terminado", contó Damián Emilio Carrillo, el encargado de la digitalización de las imágenes, un trabajo que duró tres meses. Ahora, gracias a los adelantos tecnológicos, la tarea de orfebre de Carrillo y la difusión de Maradona Inédito, solo queda seguir disfrutando de otra genialidad inigualable del Diego.