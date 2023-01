Lionel Messi y el recuerdo de Diego Maradona: "Si hubiese estado, me habría entregado la Copa"

Embed

Y agregó: “La canción es muy buena. Yo dije que me había gustado mucho esa canción. Poco a poco, la gente la fue cantando más y creo que en el Mundial todo el mundo, por más que no sabían español, se la sabía. Es un ritmo que contagia”.

Además, Messi relató el momento del beso al trofeo de la Copa del Mundo antes de la entrega oficial: "La vi ahí y no podía no hacer lo que hice. La Copa me llamaba y me decía 'vení, agarrame'. La vi que brillaba en ese estadio hermoso y no lo pensé", contó.

Messi - Maradona 1.jpg "Si Diego hubiese estado, me habría entregado la Copa” (Foto: Getty Images).

Las frases más destacadas de Messi con Andy Kusnetzoff