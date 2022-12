Salió a la luz un inédito video de Diego Maradona elogiando a Lio Messi por su carácter

Sin embargo, ahora se conoció un video inédito que publicó el periodista Martín Arevalo de una entrevista que le hizo a Diego Maradona antes de morir en la que también ponderó esa actitud de la Pulga, de algunos años atrás.

“Me pareció un Messi Maradona. El rebelde, diciendo lo que siente, ganándoselo dentro de la cancha, sin que nadie le dé una mano, sin que nadie arregle ningún partido”, esbozó Diego desde una cama dentro de un hospital, enchufado a un suero.

"Amigo cuanto te extrañamos y cuánto hubieras disfrutado este momento de Argentina y de Messi desde un palco en la cancha...", escribió Arévalo en la descripción del video.

Mundial Qatar 2022: el detrás de escena del enojo de Lionel Messi tras el partido con Países Bajos

"¿Qué mirás, bobo?", sin dudas fue uno de los momentos que más se recordarán del partido de ayer de Argentina frente a Países Bajos. Fue la frase que le dijo Lionel Messi, cuando ya había terminado el encuentro y él estaba hablando con periodista, al jugador número 19 del equipo neerlandés, Wout Weghorst.

Sergio "Kun" Agüero contó detalles de la situación que se vivió en la zona mixta de jugadores, después del encuentro que se definió desde el punto de penal a favor del conjunto nacional.

Agüero estaba con los jugadores de la Selección Argentina compartiendo el triunfo, y mientras Messi daba una nota, él se encargó de bajarle los humos Weghorst, que vale aclarar, jugó el partido como una fiera y metió los dos goles del empate neerlandés.

En declaraciones a ESPN, el "Kun" contó: "Era el 19 y le empezó a decir 'Eh, Messi!! Eh, Messi!' y ahí Leo se da vuelta, lo mira, y le dice eso. Y el chabón le decía 'come here (vení para acá)'."

"Olvidate que ahí salté yo y le digo 'ya está, cerrá el orto'. ¿Para qué le hablás si sabés que estaba el tema caliente?", agregó Agüero, quien intervino en el cruce.

"Le dije que se calle. Y él me dijo 'you don't say shut up (vos no me vas a decir que me calle)', y yo le digo 'ok, you don't talk to Messi (ok, y vos no le hables a Messi)'".

Tras ese intercambio, el "Kun" y Weghorst se dieron la mano y dieron por terminado el duelo.