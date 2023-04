Abel Alves, durísimo: "Este equipo no representa la historia de Boca"

Además, explicó: "Boca viene jugando tan mal y viene perdiendo que ya últimamente cualquier gajito le viene bien, pero no. Boca tiene que ir a ganar en cualquier lugar, esa es la mística de la historia de Boca, que es donde yo me he criado".

Por otra parte, Alves aseguró que no termina de ver los partidos porque le generan angustia: "los jugadores que veo en la cancha que no sienten la trayectoria de esa camiseta. ¿Cómo puede ser que estos muchachos no se den cuenta lo que significa y la historia de esta camiseta? No sé qué pasa, si no se dan cuenta, no valorizan. Lo mismo fue en el campeonato pasado que ha salido campeón".

"Ser técnico de Boca no es fácil, es una trituradora, un mundo que constantemente te pone una presión, pero yo creo que los que están por lo menos tienen que intentar. Boca tiene una historia de la que no se puede salir. River está jugando a un fútbol extraordinario y representa su identidad, su pasado. Boca no está logrando esto", comparó el Chueco.

Cuando le consultaron sobre la capitanía del Xeneize, Alves no dudó: "A Pol Fernández lo tuve en divisiones interiores, sé que es un buen jugador, pero no es un chico de carácter como lo era Pernía, por ejemplo. Yo veo que les hacen un gol y no protestan, hay otro sentir y por eso se está viviendo esto. Para mí, el capitán tendrían que ser o Figal o Rojo, que está lesionado".

A continuación, Alves analizó el 2 a 2 ante Rosario Central e hizo una llamativa comparación: "Antes de salir a la cancha nosotros decíamos que el empate para Boca era una derrota, que teníamos que dejar todo en la cancha y en los vestuarios había reproches. A veces nos íbamos a las manos porque ese era el sentir de Boca".

"Este equipo no representa la historia de Boca. Estos chicos, al menos dentro de la cancha, tienen que representar esa mística y lo que significa Boca para el mundo futbolero, no ser un equipo que le da lo mismo empatar o no ganar. Equipos sin trayectoria nos están pasando, nos juegan de igual a igual y nos ganan" continuó.

Para finalizar, Alves analizó el Superclásico: "Ahora se viene el partido con River, ¿pero con qué argumentos le vamos a ganar? Si River juega como viene haciendo la cosa va a ser muy difícil. Espero que en el clásico cambien y saquen lo que no han mostrado hasta ahora".