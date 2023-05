El mundo del fútbol quedó conmocionado por el grave accidente del arquero del PSG, Sergio Rico, y su familia y amigos están angustiados y piden por su vida. Este martes, la esposa del futbolista español compartió un emotivo mensaje en las redes sociales que refleja el difícil momento que están atravesando: "No me dejes sola, mi amor, porque te juro que yo no puedo, ni sé vivir sin ti", escribió Alba Silva.