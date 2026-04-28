Lluvia de goles en París: así fue el tremendo partido entre el PSG y el Bayern Múnich por la semifinal de la Champions

Sobre el cierre del primer tiempo, el árbitro sancionó un penal vía VAR por mano de Alphonso Davies y Ousmane Dembélé lo convirtió para el 3-2, en una etapa inicial cargada de emociones.

PSG dominó, pero el Bayern reaccionó

En el complemento, el equipo parisino golpeó de entrada: Kvaratskhelia y Dembélé ampliaron la ventaja hasta el 5-2, aprovechando errores defensivos del conjunto bávaro. Parecía historia definida, pero el Bayern volvió a demostrar su poder ofensivo.

Primero descontó Dayot Upamecano tras una pelota parada, y luego Luis Díaz marcó un golazo para el 5-4, en una ráfaga que dejó la serie al rojo vivo.

JX6JM5VGAJFTTFXLW2LUXF3JWY (1) Harry Kane defiende la pelota contra un defensor del PSG (Crédito: Reuters)

Serie abierta y definición en Alemania

El resultado final dejó una mínima ventaja para el PSG, pero con la eliminatoria completamente abierta. La revancha se jugará el próximo miércoles en Alemania, donde el Bayern buscará dar vuelta la historia.

Con un desarrollo cambiante, errores defensivos y un despliegue ofensivo de alto nivel en ambos equipos, la semifinal promete otro capítulo apasionante en busca de un lugar en la final del 30 de mayo en Hungría.