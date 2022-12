Por esas cosas de la vida, el jugador de la albiceleste comparte nombre con el político que integró la Primera Junta junto a Mariano Moreno, participó en la Revolución de Mayo y fue uno de los firmantes de la petición del pueblo durante el 25 de mayo de 1810, en la que se nombraba a quienes serían los miembros del Primer Gobierno Patrio, En definitiva, gracias a una vida llena de logros políticos, un tramo de una de las calles de Palermo lleva su nombre a modo de homenaje.

Y ahora, gracias a un grupo de vecinos -encabezado por una mente creativa- que viven en las inmediaciones del cruce de calles, la hermandad que se vivió durante todo el torneo entre Julián Álvarez y Lionel Messi quedará plasmado, ¿al menos por unas horas?, en una esquina palermitana. Luego de mucho ingenio y un par de acrobacias para subir a la señalética, la mítica avenida Santa Fe ahora es Lionel Messi.

Julián Álvarez y una intervención viral en Palermo: ¿cómo nació la iniciativa?

En diálogo con A24.com, Franco Luca (38), publicista, gerente regional de la agencia RAPP y vecino de la zona, contó cómo nació la idea de intervenir el cartel del cruce de ambas calles porteñas: "El día del partido contra Croacia que hizo el doblete Julián (Álvarez) y convirtió también Messi, llevé a mi hijo al jardín que está a pocos metros de ese famoso cartel y ya había una bolsa de supermercado con el 'Diez', los dibujos a modo de homenaje y en mi afán de publicitario pensé que la 'obra de arte' se podía mejorar, con lo que visualicé que podía ser aún mejor de la cosa hermosa que era en ese entonces".

"Pensé que no era difícil. La clave estaba en suplantar Santa Fe por Messi y que quedaran Lionel Messi y Julián Álvarez, un dúo hermoso que tenía que estar y así fue. Lo comentamos incluso en el grupo de la familia y todos se volvieron locos con la idea, incluso me ayudaron a llevar la iniciativa a la acción. El mismo día que surgió la idea hice el cartel con la tipografía de las calles porteñas en molde blanco y fondo negro y lo hice en una gráfica que queda en Güemes y Salguero. Por suerte pudo estar para este domingo", completó.

Intervención Julián Álvarez inside.jpg El cruce de Lionel Messi con Julián Álvarez, pleno corazón de Palermo. (Foto: Franco Luca)

Desde el día martes en que la gráfica le entregó la calcomanía para pegar el "Lionel Messi" en el Santa Fe, Franco comentó a este medio que no la colocó esa jornada y recién la hizo en este domingo plagado de emociones de Argentina Campeón del Mundo: "Cuando volvimos con la familia de celebrar el triunfo, sentí que era el momento perfecto y mucha gente se sumó a la movida.

Y concluyó: "Fui un poco anti Messi hace unos años largos, pero Justo, uno de mis hijos, me acercó mucho a Lionel, ya que es su ídolo y me hizo dar cuenta que no quedaban muchos años para ver su juego, me hizo valorarlo un montón e incluso lo pude vincular desde San Agustín, que en nuestra familia es muy importante y desde lo religioso él tuvo una historia de redención muy grande, hasta con su frase: 'Tarde te amé'. Y ahora siempre digo, 'tarde te amé, Lio Messi', y es para mí, ahora esta intervención fue una especie de homenaje de redención, a Lio Messi, que lo amo".

Fotos y video: gentileza Franco Luca