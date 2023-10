Boca caliente: así fue el tenso cruce entre Valentín Barco y Edinson Cavani

En el segundo tiempo, los 10 minutos, Cavani tuvo revancha cuando logró controlar, con mucha calidad, un balón largo que recibió desde la mitad de la cancha. El arquero de Talleres Juan Portillo lo chocó por atrás y el árbitro Fernando Echenique sancionó penal, el cual fue cambiado por gol por el delantero uruguayo.

Al llegar a la tanda de penales, Talleres estuvo impreciso: Nahuel Bustos y Gastón Benavidez lanzaron su disparos por encima del travesaño. Boca no falló ninguna definición y Barco fue el encargado de liquidar la serie.

Barco le bajó el tono a la pelea con Cavani

Valentín Barco, defensor de Boca Juniors.jpg El DT Jorge Almirón le reprochó a Barco la actitud que tuvo con Cavani (Foto: Telam).

Tras el encuentro, Barco salió a bajarle el tono al cruce que mantuvo con su compañero y lo adjudicó a “cosas del partido que quedan en el momento”.

"No pasó nada, son calenturas del momento. Me enojé porque no me la pasó, pero son cosas del fútbol. Después nos arreglamos", sentenció después de la clasificación de Boca a las semifinal a través de los penales.

El "palito" del DT Jorge Almirón a Barco

El DT de Boca Juniors, Jorge Almirón, no dejó pasar por alto el cruce entre sus dirigidos y, en conferencia de prensa, apuntó contra el juvenil. “Es un chico ganador, muy joven, que como tal también tiene mucho que aprender, y acá hay líderes como Edinson Cavani que le enseñan”, disparó.