Boca, sin chances de ser campeón el domingo: cuándo podría coronarse

Atlético Tucumán igualó con Rosario Central y llegó a los 45 puntos: quedó a 3 unidades de Boca, con 6 en juego. A su vez, Racing tiene 44 y visitará a Colón este viernes.

Ante esa situación, el Xeneize no puede consagrarse campeón el domingo, pero sí podría hacerlo el lunes. ¿Cómo? De ganarle a Newell's, necesita que la Academia pierda ante Colón y esperar a que el Decano pierda o empate ante Unión.

Malas noticias para Boca: se lesionó Marcos Rojo

Este jueves por la mañana, Marcos Rojo, futbolista de Boca, se sometió a una serie de estudios para poder determinar el grado de la lesión que sufrió en el duelo que el Xeneize jugó ante Sarmiento. Finalmente, se conoció el diagnóstico: rotura del ligamento cruzado anterior. "Era lo que esperaba", aseguró.

Marcosrojolesion.jpg

Luego de realizarse los estudios, el capitán de Boca dialogó con la prensa en la puerta de la clínica y confirmó el grado de la lesión: "Acabo de terminar los estudios. El doctor Batista me vio. Por desgracia se me rompió el cruzado. Ahora a pensar en adelante. El lunes me van a operar y ahora tengo que pensar en la recuperación y en mis compañeros".

Además, el futbolista dio los plazos de recuperación:"Serán siete u ocho meses de recuperación. Voy a tratarlo con calmar, tratar de recuperarme bien para volver bien. Ya me pasó la vez pasada con el Mundial, que me apuré y me costó mucho después con las lesiones. Queremos que se recupere bien la pierna".