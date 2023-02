Asimismo, esta decisión técnica va en consonancia con lo sucedido durante el año pasado en el que García atajó todos los encuentros de la Copa Argentina, incluido el duelo de semifinales, justamente ante el Patrón. Ante esta situación, el ex-Tigre atajó en el arranque del año ante Racing en la Supercopa Internacional disputada en Abu Dhabi cuando la salida de Agustín Rossi era un hecho.

Más allá de esto, Chiquito Romero se encuentra en condiciones físicas y su salida del once titular no responde a una cuestión de rendimiento, sino a la rotación. Por lo que, de no ocurrir ningún imprevisto, luego volvería a defender los tres palos del Xeneize.