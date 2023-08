Boca dio la lista de convocados ante Racing y despejó un enigma: ¿Qué pasa con Barco?

En cuanto a su estado físico, el juvenil experimentó una evolución positiva en los últimos cinco días. Actualmente, no presenta dolor, lo que llevó a Almirón a incluirlo en la lista de convocados. Sin embargo, esto no garantiza su participación en el campo de juego, ya que la decisión final se tomará mañana. La idea es esperar hasta el último momento para determinar si Barco será parte del once inicial o esperará su oportunidad en el banco de suplentes.

¿Las grandes ausencias? Luca Langoni, quien se está recuperando de una nueva lesión en el isquiotibial, y Norberto Briasco. Sobre este último, Boca informó que sufrió un esguince de tobillo en el partido contra Sarmiento durante el fin de semana. Ambos jugadores no estarán disponibles para el duelo ante la Academia.

Los convocados por Jorge Almirón para el duelo ante Racing