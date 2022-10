Detuvieron al futbolista Brian Fernández: el día que confesó su adicción a las drogas y su caída deportiva

El futbolista, que actualmente se encuentra sin club, lleva muchos años peleando contra su adicción a las drogas que, poco a poco, fue truncando su carrera deportiva y alejándolo de su pasión: el fútbol.

Brian nació el 26 de septiembre de 1994, en Santa Fe y, en 2012, hizo su debut como profesional en Defensa Justicia, en lo que fue la derrota por 1-0 ante Ferro, por el campeonato de la Primera Nacional. Gracias a su gran rendimiento, en 1 de diciembre de 2014 fue fichado por Racing Club, que pagó un $1.000.000 por el 50% de su pase.

Sin embargo, en mayo de 2015 las cosas empezaron a complicarse: Fernández dio positivo en el control antidopaje y recibió una sanción que le prohibió jugar profesionalmente hasta el 9 de enero de 2017.

Ante esta situación, Brian confesó su adicción a las drogas y, aconsejado por las personas más cercanas -entre ellos, profesionales en la cuestión-, decidió someterse a un tratamiento ambulatorio para poder recuperarse, mientras entrenaba con la Reserva de la Academia.

El 23 de enero de 2017 volvió a las canchas tras cumplir con su sanción en el clásico amistoso contra Independiente por la Copa Salta. Fernández ingresó a los 86' y marcó un gol tras de una pared con Francisco Cerro. El partido finalizó con una victoria de Racing por 3 a 0.

Cuando las cosas parecían enderezarse, Brian comenzó a faltar a los entrenamientos y Diego Cocca, entrenador de la Academia, decidió relegarlo del plantel, así que pasó a jugar en Sarmiento de Junín, que no logró salvarse del descenso.

Finalizado su préstamo, volvió a Racing. En su primer partido luego de su vuelta marcó un gol frente a Independiente Medellín en el partido de ida de los 16avos de final de la Copa Sudamericana 2017, pero aún relegado en la consideración del entrenador Diego Cocca, Fernández tuvo un fugaz paso por Unión La Calera, donde se convirtió en el goleador y figura del equipo en la primera fase del torneo chileno.

Ese buen semestre lo llevó abandonar el cuadro cementero para partir al Necaxa de México, donde se convirtió en goleador.

"En Junín cambié la rutina, mi vida es tranquilidad. Encontré la paz de nuevo ahí. En México estaba encerrado en una montaña. Ni el sol veía. Siete meses me tragué ahí. Hice una mala jugada y la pagué. Mucha gente no sabe lo que uno vivió", contó Brian Fernández en una entrevista que le brindó al medio Marca.

"Yo sabía que iba a México para recuperarme, pero no sabía las reglas. Hablaba una vez por mes, una hora, con mi mamá. Es muy feo. Si va algún chico de acá, creo que no lo aguanta. Se tira en el avión antes de llegar. Eran todos de Estados Unidos, yo no entendía nada. No me podía comunicar. Siete meses aguantando. Fue 'jodido'. No la pasé bien. Sufrí", agregó.

"Consumí, me jugó una mala pasada, me sacó del fútbol un año y medio. Lastimé a muchas personas, a mi mamá, a mí mismo. Son obstáculos que tengo que pasar. Es una pelea día a día. Tengo millones de 'amigos', pero esos son 'amigos' del campeón. Mis amigos de verdad no quieren que esté en el barrio (en el que comenzó a drogarse), me llevan para otro lado", detalló el futbolista.

Luego de su paso por México, en 2019, emigró a Portland Timbers de la Major League Soccer, en una operación que ascendió a los 12 millones de dólares. Sin embargo, su problema con las drogas hizo que el contrato finalizara antes de tiempo.

En ese momento, Brian regresó a Argentina para vestir la camiseta de Ferro, donde convirtió 14 goles en 23 partidos, tuvo un gran nivel y fue reconocido.

Sin embargo, tras un buen campeonato, Ferro logró clasificarse al reducido y, en la semana previa al duelo ante Quilmes, Brian comenzó a ausentarse de los entrenamientos y fue relegado del plantel. Otra recaída. "Siempre tratamos de estar encima de Brian y está pasando por una situación muy difícil. Si a Brian le sacamos el fútbol, le sacamos la vida", declaró en ese momento Christian Bragarnik, representante del jugador.

Después, viajó a Puerto Madryn para poder defender los colores de Deportivo Madryn y, si bien llegó a disputar seis partidos y convertir un gol, tuvo una recaída de su enfermedad que modificó su tratamiento, pasando de uno ambulatorio a una internación.

Tras su desvinculación del aurinegro, regresó al conjunto de Caballito para disputar el torneo de la Primera Nacional 2022, pero el foco estaba puesto en su recuperación de sus adicciones. Sin embargo, tras otra serie de ausencias, el futbolista regresó a Santa Fe, su lugar de origen, y parece haberse alejado del fútbol.

Lamentablemente, el talentoso deportista, que no pudo demostrar todo su potencial por su adicción a las drogas, fue detenido el 5 de octubre de 2022 tras apedrear un colectivo.