Según fuentes policiales, Fernández habría participado en un confuso episodio, arrojando piedras hacia un colectivo de la Línea 5 y una gran cantidad de efectivos policiales tuvieron que contenerlo.

Poco después del hecho, salió a la luz un video en el que se observa al futbolista, enfurecido, sin remera y siendo detenido por diez policías. Fernández se encuentra detenido y, según el parte policial, en el momento que fue arrestado habría estado bajo la influencia de estupefacientes.

Cabe destacar que Fernández se encuentra en Santa Fe después de haber sido descartado por el entrenador de Ferro, Luciano Guiñazú, debido a reiteradas inasistencias a las prácticas. "No se presentó a los entrenamientos, los dirigentes me dijeron que no va a volver", explicó Guiñazú hace un mes.

El atacante había llegado al club de Caballito después de un paso por Deportivo Madryn, equipo en el que había protagonizado un episodio similar.