Luego, habló sobre la comparación entre Messi y su padre y fue contundente contra el rosarino, que en el día de hoy se convirtió en el primer argentino en marcar al menos un gol en cuatro Copas del Mundo diferentes. "La comparación entre Messi y mi papá la hacen los que no ven y no entienden de fútbol. Estamos hablando de dos planetas diferentes, pero no quiero tirarle la cruz de inmediato a Lionel", disparó Diego Jr.

Qué necesita la Selección Argentina para clasificarse a octavos en el Mundial de Qatar 2022

La Selección Argentina cayó sorpresivamente en el debut del Mundial de Qatar 2022 ante Arabia Saudita por 2-1 en el estadio Lusail Iconic y complicó su futuro en la Copa del Mundo, aunque la posibilidad y la ilusión de pasar a octavos sigue intacta.

Lo cierto es que las chances para poder clasificarse a los octavos de final de la Copa del Mundo todavía son varias, ya que dependerá de los resultados de sus próximos partidos y también de cómo salgan los otros encuentros del grupo.

De hecho, en Rusia 2018 el elenco de Jorge Sampaoli se clasificó con apenas cuatro unidades y fue el peor segundo de todos junto a Japón. Sin embargo, hubo seleccionados que avanzaron con cinco unidades y, obviamente, también con seis.

Por lo tanto, todo indica que, para avanzar a la siguiente instancia, la Selección Argentina deberá sumar dos victorias, ante Polonia y México, ya que, en caso de no hacerlo, podría complicarse seriamente. Pese a eso, habrá que ver si Arabia Saudita puede repetir la actuación de hoy o si es superado por los próximos rivales.

Además, si logra avanzar en la fase de grupos, esta derrota podría condenar a la Albiceleste al segundo puesto del Grupo C que haría que se enfrente en la próxima ronda con el primero del Grupo D, que cuenta con Francia, vigente campeón, Dinamarca, Tunez y Australia.