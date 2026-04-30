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La escandalosa separación de Diego Maradona Jr y Nunzia Pennino teñida por una fuerte traición

Una de las angelitas de LAM reveló los detalles de la sorpresiva ruptura de Diego Maradona Jr y la madre de sus dos hijos tras más de una década juntos, en medio de una enorme deslealtad.

30 abr 2026, 09:40
La escandalosa separación de Diego Maradona Jr y Nunzia Pennino teñida por una fuerte traición
La escandalosa separación de Diego Maradona Jr y Nunzia Pennino teñida por una fuerte traición

La escandalosa separación de Diego Maradona Jr y Nunzia Pennino teñida por una fuerte traición

La noticia revolucionó a toda Italia y, en cuestión de horas, terminó cruzando el océano hasta instalarse con fuerza en la Argentina mediática: Diego Maradona Jr. y Nunzia Pennino decidieron poner punto final a su matrimonio tras casi 12 años de relación y dos hijos en común, Diego Matías e India Nicole. Sin embargo, lo que en un principio parecía una separación sin demasiados sobresaltos, rápidamente tomó otro rumbo cuando comenzaron a conocerse detalles que encendieron un verdadero escándalo.

La información fue dada a conocer en LAM (América TV) por la angelita Carolina Molinari, quien expuso una supuesta infidelidad que habría dinamitado la pareja. Según contó, Nunzia habría engañado a Diego Jr. con una persona muy cercana a su entorno familiar. La panelista recordó además que la ruptura ya se había filtrado en agosto de 2025, aunque en aquel momento se manejó con total hermetismo y sin mayores precisiones.

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“Ellos se separaron con una denuncia de su exmujer, con la cual tiene dos hijos. Esto fue en agosto, yo hablé con él y estaba mal, en un momento cerró sus redes sociales y después las volvió a abrir”, relató Molinari al aire del ciclo conducido por Ángel de Brito, aportando contexto sobre cómo vivió el hijo del Diez el proceso de la separación.

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Con el correr de los meses el tema volvió a estallar en los medios italianos esta semana, donde se instaló la versión de que Nunzia Pennino estaría iniciando una relación con alguien del círculo íntimo de su exmarido. “Hoy en medios italianos surgió que ella estaría de novia con el mejor amigo de él”, sumó la panelista, encendiendo aún más la polémica.

En ese punto, su compañera Karina Iavícoli aportó un dato clave al aire y reveló la identidad del supuesto involucrado: “Se llama Carlos, es un cantante napolitano”.

Lejos de quedarse solo con rumores, Molinari aseguró que se comunicó directamente con Diego Maradona Jr. para chequear la información que circulaba en Europa. “Me dijo que prefería no hablar del tema por respeto a sus hijos. No me dice que no sucedió”, explicó dejando abierta la interpretación sobre la situación.

Pero el conflicto no termina ahí. La periodista también dialogó con Gabrielle, comunicador del Corriere della Sera, uno de los medios que destapó el caso en Italia. Según contó, todavía habría más elementos por conocerse. “Lo que él contó en los medios es solamente algo muy chiquito, que hay más”, adelantó Molinari, y anticipó que el periodista europeo hablará con LAM para ampliar la información y sumar nuevos detalles al escándalo que rodea a la familia Maradona.

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Cómo fue la historia de amor entre Diego Maradona Jr y Nunzia Pennino

Diego Maradona Jr., hijo del legendario futbolista argentino Diego Armando Maradona, y Nunzia Pennino construyeron una relación que durante años se mostró sólida, familiar y lejos de los escándalos mediáticos, hasta el año pasado. Su historia de amor comenzó antes de 2015 y se consolidó formalmente ese mismo año, cuando decidieron dar un paso clave en su vida en común.

El compromiso llegó en marzo de 2015, marcando el inicio de una etapa de fuerte exposición pública, aunque siempre bajo un perfil relativamente cuidado. Poco después, la pareja contrajo matrimonio religioso en la iglesia Capodimonte de Nápoles, en una ceremonia rodeada de familiares cercanos. Entre ellos estuvo la madre de Diego Jr., Cristiana Sinagra, mientras que la ausencia más resonante fue la de Diego Maradona padre.

Desde ese momento, la pareja proyectó una imagen de estabilidad que se sostuvo durante casi una década. Viajes, celebraciones familiares y postales de la vida cotidiana fueron parte del contenido que compartían en redes sociales, donde se los veía unidos y enfocados en su vida familiar. Fruto de esa relación nacieron dos hijos: Diego Matías e India Nicole, quienes ocuparon un lugar central en la vida de ambos.

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Durante aproximadamente 12 años, la relación se mantuvo en pie, incluso en medio de los desafíos propios de la exposición pública y el vínculo con el apellido Maradona, siempre bajo la mirada mediática internacional.

Sin embargo, en agosto de 2025 comenzaron a circular las primeras versiones de separación. La información fue difundida por la periodista Carolina Molinari en programas como Puro Show y LAM, aunque en ese momento la pareja optó por la reserva para proteger a sus hijos. Incluso, Diego Jr. habría decidido cerrar temporalmente sus redes sociales, evidenciando el difícil momento personal que atravesaba, aunque sin confirmación de divorcio formal.

Con el correr de los meses, la ruptura se confirmó y el caso tomó mayor repercusión tanto en Italia como en Argentina, al instalarse un fuerte escándalo mediático. Según trascendió, Nunzia Pennino habría iniciado un romance con Carlos, un cantante napolitano y, además, mejor amigo de Diego Jr.

La revelación generó un impacto emocional profundo en el hijo del “Diez” y derivó en titulares explosivos, sumando tensión a una historia que, durante años, había sido presentada como una de las más estables de su vida personal.

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