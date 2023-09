El astrólogo de Boca reveló cómo terminarán la temporada Messi y Riquelme

image.png

Este renombrado pronosticador, quien ya había predicho una crisis para River, difundió un mensaje alentador. Según él, tanto Messi como Riquelme están destinados a tener un final de año espectacular. Messi podría ganar otra estrella, ya sea el Balón de Oro, que se entregará el 30 de octubre en París, o el premio The Best de la FIFA. A nivel colectivo, Messi competirá por la US Open Cup con el Inter Miami en la final contra el Houston Dynamo el 27 de septiembre, y aún mantiene la esperanza de clasificar para los playoffs de la MLS y luchar por el título.