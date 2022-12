El día que Pelé se despidió de Diego Maradona: "Un día en el cielo jugaremos juntos en el mismo equipo"

"Tu trayectoria está marcada por la honestidad. Siempre declaraste tus amores y desamor a los cuatro vientos. Y con esta forma en particular tuya, nos enseña que tenemos que amar y decir "te amo" mucho más seguido. Tu pronta partida no me dejó decir, así que solo escribo: Te amo, Diego", continuaba su emotivo posteo.

En ese momento, 'O Rei' dejó de lado las comparaciones que suele hacer la gente sobre quién es el mejor del mundo y destacó que siempre, por encima de todas las cosas, 'El Diez' siempre será su amigo.

"Mi gran amigo, muchas gracias por todo nuestro viaje. Un día en el cielo jugaremos juntos en el mismo equipo y será la primera vez que voy a golpear al aire sin estar celebrando un gol, sino por poder darte otro abrazo", sentenció Pelé.

Murió Pelé a los 82 años

El fútbol está de luto. Pelé, el máximo ídolo brasileño y uno de los mejores jugadores de la historia, murió este jueves a los 82 años. Ganador de tres Mundiales (1958, 1962 y 1970), ‘O Rei’ dejó una de las huellas más importantes del deporte y su fallecimiento conmociona al mundo entero.

En los últimos días, el estado de salud de Pelé se había agravado, a tal punto que su familia había dicho que iba a pasar la Navidad internado. El brasileño, que padecía un cáncer de colon, había sufrido una progresión de la enfermedad en el último tiempo, además de disfunción renal y cardíaca.

El 29 de noviembre, Pelé fue internado para una reevaluación de su tratamiento de quimioterapia contra el cáncer de colon detectado el año pasado. Desde ese momento afrontó altibajos en su salud, que lo llevaron a pasar sus últimos días internado, en compañía de su familia.