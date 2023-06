El fuerte mensaje de Maxi Rodríguez tras la ovación de los hinchas de Newell's a Ángel Di María

"Quiero remarcar algo. Hoy se hizo un cambio importante. Quiero agradecerle a las 40 mil almas por el respeto que tuvieron sobre todo con dos personas: con el Pocho y con Fideo. Gracias, son dos animales", expresó la Fiera. En ese momento, una vez más, los hinchas de Newell's ovacionaron a Di María: "Fideo, Fideo, Fideo".

Qué dijo Di María sobre el recibimiento de los hinchas de Newell's

Al momento de saltar al campo de juego, el ex-Juventus fue abrazado por Lionel Scaloni y el público se gastó las palmas de las manos para reconocerlos y gritó “dale campeón” por la consagración en el Mundial Qatar 2022. Y, segundos antes del silbatazo inicial, llegó lo mejor: "Fideo, Fideo" bajó desde las tribunas.

“Hay que dejar de pensar en una camiseta u otra. Estoy muy agradecido, más que nada por Maxi. Tenía miedo por lo que podía pasar cuando entré. No me imaginaba que me puteen, pero tampoco esto. Estoy agradecido, es algo inolvidable para Maxi”, expresó al ser reemplazado.

La picante respuesta de la esposa de Ángel Di María ante las críticas de hinchas de Rosario Central

Jorgelina Cardoso, la esposa de Ángel Di María, compartió una carta detallada en respuesta a los fanáticos de Rosario Central que criticaron al Fideo por su participación en el homenaje a Maxi Rodríguez, donde fue aclamado por los seguidores de Newell's.

"Qué suerte que sean la minoría los que buscan el odio, la desunión, generar malestar entre hinchas de un club y de otro. Qué bueno que siempre ganemos los buenos, los que priorizamos valores, principios, amistad, respeto, empatía. Sigo soñando con que se puede, con que podemos ser uno solo. ¿Saben lo que sería Argentina si nos uniéramos para todo como aquel 18 de diciembre?", expresó.

"Estoy muy orgullosa de vos, mi amor, de que nunca te rendiste a pesar de los insultos que recibías en la Selección. Pero mucho más orgullosa estoy de que seguís adelante con el sueño de volver a Central. ¡Sí! De volver a Central cuando vos quieras, no cuando te lo impongan y te lo ordene mas de un pavote 'valiente' detrás de un teléfono. Sólo los que te amamos sabemos lo que amás a Central y que no necesitás ir a ver un partido o ir a saludar para que sientas lo que sentís por el club. Si lo hicieras también te criticarían diciendo 'dejá de vender humo y volvé a Central'. Nunca nadie puede dejar contentos a todos", añadió, sin filtro.

En ese sentido, Cardoso también destacó el gesto de los hinchas de Newell's de ovacionar a Fideo, símbolo de la Selección Argentina que se consagró campeón del mundo en Qatar. "Nunca dudaste en ir, es tu amigo, no le ibas a fallar. Te arriesgaste sin miedo a una hinchada vecina que podía haberte silbado 'por folclore del fútbol' y no solo que eso no sucedió sino que te ovacionaron de una manera que no podíamos creer".

A su vez, afirmó que "esto también es Rosario" y celebró los "cientos de mensajes de gente hermosa de Central sintiendo orgullo por vos, gente que realmente piensa con la cabeza, que sabe esperarte, que se vuelve loca porque vuelvas, pero te respeta y no te insulta, gente que entiende lo que está bien y lo que está mal". Y sentenció: "Un leproso y un canalla dando un mensaje de paz. ¡Qué lindo que nuestros hijos vean esto! ¡Qué orgullosa estoy de vos y de los amigos que tenés!".