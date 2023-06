Lo cierto es que Benjamín Agüero estuvo en el estadio Marcelo Bielsa por una emotiva razón: le entregó a Maxi Rodríguez una camiseta de Newell’s que tenía su abuelo Diego Armando Maradona. Durante el segundo tiempo de la despedida de la Fiera, el hijo del Kun entró al campo de juego, lo abrazó y le dio el especial regalo.

Proyecto nuevo.png La emoción de Benjamín Agüero al hablar de Lionel Messi en la despedida de Maxi Rodríguez. (Foto: captura)

“Le entregué algo que amo, como todas las camisetas que tengo de él. Dársela a Maxi es hermoso”, afirmó el nieto de Maradona, en diálogo con ESPN+. Luego contó el detrás de escena de la decisión que tomó junto a su abuela: “Estábamos con Claudia (Villafañe), la tenía ella y dijimos ‘bueno, la llevamos’. Tengo varias camisetas de él (en referencia a su abuelo) guardadas, algunas en cuadros”, contó.

El detalle que se hizo viral en las redes sociales

En medio de la emotiva despedida de Maxi Rodríguez, los internautas hablaron sobre la camiseta que el hijo del Kun Agüero llevó al estadio.

Proyecto nuevo (1).png La camiseta que se hizo viral en las redes sociales. (Foto: captura)

Es que hubo un particular detalle que llamó la atención y no pasó desapercibido en las redes sociales: la casaca que Benjamín le dio a Maxi tiene el escudo de Newell’s, mientras que las que Diego Maradona vistió en la Lepra en la temporada 1993/94, no lo tenían.