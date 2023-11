El insólito contrato que Independiente quiere que firme Carlos Tevez para que siga siendo el DT

En una decisión poco común en el fútbol argentino, Grindetti expresó su deseo de extender el contrato por tres años, subrayando la importancia de un proyecto a largo plazo: “Yo pretendo que sea hasta 2026 porque quiero que sea un proceso largo, a mí me gusta no solo mirar la coyuntura, sino mirar más adelante. Me gustaría que tengamos un proyecto en conjunto con Tevez, que es una gran persona, muy buen técnico”.

Por otro lado, Grindetti señaló que uno de los secretos de Tevez es la cercanía con el plantel, algo que sin dudas influyó en la mejora del rendimiento. “Él tiene una edad muy parecida a muchos de los jugadores y desde ese lado les habla como uno más. Además, tiene una enorme experiencia, jugó en Europa, en China. Carlos reúne la juventud con una enorme experiencia dentro de la cancha y creo que eso es muy importante para el plantel”, declaró en diálogo con Infierno Rojo.

A pesar de la eliminación en la última jornada de la Copa de la Liga, la contribución de Tevez fue crucial para que Independiente evitara la zona de descenso y concluyera la temporada lejos de la zona de descenso, aunque también se quedó fuera de las competiciones internacionales con un total de 51 puntos.