El llamativo like de Darío Benedetto en medio de las críticas en Boca: "Qué equivocados están..."

Hace nueve partidos que Darío Benedetto no hace goles con la camiseta de Boca. El último fue en La Bombonera, frente a Alfosivi, el 9 de octubre de 2022 y, desde ese día, pasaron más de tres meses. Luego de la derrota del Xeneize en la Supercopa Internacional en Abu Dhabi, ante Racing, el Pipa fue blanco de muchas críticas por su poca participación y su 'pólvora mojada'. No solo por parte de los hinchas, sino también de un histórico como el Beto Márcico, quien aseguró que "no está para ser el 9 titular"...