El mensaje de River tras el polémico tuit de Boca por el premio a la mejor hinchada

Los premios The Best, en los que Argentina arrasó, siguen generando repercusión en el país. Más allá de los reconocimientos individuales a Lionel Messi, Lionel Scaloni y Emiliano Martínez, hubo uno en particular que se celebró de manera especial porque involucró a "todos": el de la mejor hinchada. Pero lo que pocos hubieran imaginado es que eso trajera como consecuencia un picante ida y vuelta entre River y Boca.