El presidente de Newell's rompió el silencio por la bandera de Los Monos de la barra: "No es..."

El presidente de Newell´s complicado por la bandera narco de Los Monos.jpg

“Al club lo fueron a allanar varias veces. En dos yo estaba presente. El lunes allanaron, el partido fue el sábado con un fiscal en la cancha. El debió denunciar si consideraba que era un delito. No lo hizo. A mí nadie me informó que esa bandera estaba buscada. Sacaban otras cosas de la cancha también, no puedo pedir que la desplieguen. No es mi función controlar banderas, es gestionar el club. Que me quieran inculpar es una falta de respeto e incapacidad ante cosas que son gravísimas, suceden en los estadios y son de público conocimiento”, dijo el presidente en diálogo con Siempre Juntos.