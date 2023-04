El récord que Facundo Buonanotte le sacó a Alejandro Garnacho en la Premier League

Garnacho defendía esa marca desde noviembre de 2022, cuando festejó con 18 años y 135 días. Lo curioso es que en un lapso de cinco meses, ambos batieron la marca de Carlos Marinelli: lo había conseguido en 2001, con 19 años y 234 días.

Alejandro Garnacho le dijo al DT del Manchester United que quiere jugar el Mundial Sub 20

Falta menos de un mes para el comienzo del Mundial Sub 20 que se disputará en el país y, por el momento, la Selección Argentina no tiene confirmada la lista final que presentará Javier Mascherano. ¿El motivo? Restan definirse las situaciones de algunos de los jugadores que militan en el fútbol europeo, teniendo en cuenta que no existe obligación de ceder a los futbolistas para este torneo. Ante ese panorama, está Alejandro Garnacho, la joven estrella del Manchester United.

Hasta el momento, todo parece indiar que el United no lo cedería porque durante el Mundial Sub 20 se estará definiendo la Premier League, donde el Manchester pelea por asegurarse un lugar en la próxima Champions League y, además, definirá la final de la FA Cup ante el City.

Sin embargo, Garnacho quiere estar como sea en Argentina y está haciendo lo posible para que su club acceda: en las últimas horas, tuvo una charla con el DT, Erik Ten Hag, donde le manifestó que no quiere dejar pasar la oportunidad de disputar el Mundial Sub-20. Desde el club inglés se comprometieron a darle una respuesta final en los próximos días y, por ese motivo, la ilusión Albiceleste se mantine en pie.

Nico Paz y Buonanotte, complicados para jugar el Mundial Sub 20

Además de Garnacho, los otros que están en la puja con sus clubes son Nico Paz, del Real Madrid (donde juega en el Castilla, el equipo filial) y Facundo Buonanotte, del Brighton.

En relación a Paz, Mascherano se va a reunir con la gente del Madrid en las próximas horas, aunque ya hay un indicio negativo que tiene que ver con la negativa del Merengue de ceder al uruguayo Álvaro Rodríguez.

Por su parte, Brighton, que quedó afuera de la FA Cup en semifinales justamente ante el United, tampoco quiere ceder a Buonanotte porque en la recta final de la Premier League se juegan la posibilidad de ingresar a una copa europea de la próxima temporada.