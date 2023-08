El triste mensaje de la jugadora de la Selección de España que ganó el Mundial y sufrió la muerte de su papá el mismo día

Continuando, agregó: “Sé que tú querrías verme disfrutar de este momento histórico, por eso estaré con mis compañeras, para que desde donde estés sepas que esta estrella también es tuya papá”.

Unas horas antes, Olga había dedicado su victoria a su padre con un sentido mensaje: “Y sin saberlo tenía mi estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá”.

Así, Carmona aseguró su presencia en la celebración de la histórica victoria de España en la Copa Mundial femenina, la primera en la historia del país. El evento tendrá lugar el lunes a las 16 (hora argentina) en Madrid.

La futbolista recibió no solo el respaldo de sus compañeras de equipo, sino también de figuras como Andrés Iniesta y Federico Valverde.

A Olga Carmona le ocultaron la noticia del fallecimiento de su padre

De acuerdo a informes de medios españoles, el fallecimiento del hombre, que llevaba un tiempo enfermo, ocurrió antes de la final del Mundial de Australia-Nueva Zelanda 2023. Sin embargo, tanto la Selección como su familia optaron por esperar hasta que la jugadora completará el partido antes de comunicarle la triste noticia.

A sus 23 años, la jugadora del Real Madrid desempeñó el rol de capitana en el equipo nacional español que alzó la Copa del Mundo femenina por primera vez. Su aporte fue, marcando un gol crucial en la final y previamente anotando el gol que llevó a su equipo a vencer a Suecia con un marcador de 2-1 en las semifinales.

Este domingo, además, al terminar el partido, Carmona le había dedicado el título a Merchi, la madre de una amiga fallecida recientemente.