Un trágico final y el polémico beso que opacaron el festejo de la Selección femenina de España

La otra noticia fue triste por partida doble. La goleadora del partido - Olga Carmona - jugó todo el torneo con una camiseta especial debajo de la oficial de la selección. Llevaba el nombre de la madre de una amiga. La señora murió recientemente.

Pero la figura del partido, jugó la final sin saber un dato desgarrador: poco antes del inicio del partido, su padre murió de un infarto.

Polémico festejo con un beso en la boca

España coronó un ciclo excelente de su fútbol femenino. Logró una suerte de "triple corona". Es la campeona mundial sub-17, sub-20 y ahora con la selección mayor. Además, le ganaron a las grandes favoritas, las "leonas" de Inglaterra.

Pero ese festejo único tuvo otro - también único - que le quitó rápidamente los titulares en España. Fue por un "beso no consentido" en la boca que recibió una jugadora.

En la ceremonia de premiación, cada jugadora recibía saludos, besos, apretones de manos abrazos a medida que recibían la medalla de oro. Estaba el presidente de la FIFA, Infantino y la Reina Letizia con su hija la princesa Sofía. Pero también - por supuesto- el presidente de la FEF, Luis Rubiales.

Todo iba como se esperaba en un momento de gran alegría hasta que Rubiales dio la nota: saludó con un abrazo y sonrisas a la jugadora Jenni Hermoso, pero sin dejarla ir, la tomó por su cuello y le dio un beso en la boca, así sin más. Por supuesto que hay que aclarar que no son pareja.

Por eso, la imagen se hizo viral en el instante y desató una enorme polémica en España.

pelemica por un beso .jpg La reina Letizia y la princesa Sofía saludan a las campeonas, mientras Rubiales, besa en la boca a la goleadora de la final. (Foto: Captura de TV)

¿Violencia sexual o exceso de alegría?

Así se plantea el tema en España desde ese momento. La ministra de Igualdad, Irene Montero, publicó en su cuenta de Twitter ("X"): “No demos por hecho que dar un beso sin consentimiento es algo 'que pasa'. Es una forma de violencia sexual que sufrimos las mujeres de forma cotidiana y hasta ahora invisible, y que no podemos normalizar. Es tarea de toda la sociedad. El consentimiento en el centro. Solo sí es sí”.

Sin embargo, en la Federación Española de Fútbol trataron de minimizar ese gesto de Rubiales. El presidente de la RFEF se defendió atacando. A la cadena COPE (de España) le dijo: "Fue una 'gilipollez', un 'pico' entre amigos celebrando algo y aquellos que critican el beso son 'pringaos' que no saben ver lo positivo y que no hay que hacer casi de los idiotas y de los estúpidos.

"No me ha gustado"

Por supuesto que hubo gran interés en conocer a la propia involucrada en la acción de Rubiales. Jenni grabó y transmitió en directo por Instagram el festejo en el vestuario. Pese a los gritos de celebración se escucha claramente que cuando le pregunta por "el beso" responde: "Pero ¿qué hago yo? Mírame, mírame. No me ha gustado, ¿eh?”.

Poco después, la Federación Española dijo en un comunicado que entregó a EFE en el que consigna declaraciones de la jugadora: "Ha sido un gesto mutuo totalmente espontáneo por la alegría inmensa que da ganar un Mundial. El presi y yo tenemos una gran relación, su comportamiento con todas nosotras ha sido de diez y fue un gesto natural de cariño y agradecimiento”.

olga y la camiseta.jpg Olga celebra el gol del mundial y se lo dedica a la madre muerta de una amiga. Jugo sin saber que su padre murió poco antes del inicio de la final. (Foto: Gentileza AS)

Doble tristeza en el día más feliz de su vida

La otra nota de la consagración española involucra directamente a la goleadora del partido y la mejor jugadora de la final.

Olga Carmona tiene 23 años y es una de las figuras de las campeonas mundiales, con goles trascendentes. Uno en la semifinal para eliminar a otro "cuco" como Suecia y, por supuesto, el gol de la final con el que batió a la mejor arquera del mundo y marcó el 1 a 0 que le dio la copa mundial a España.

Incluso fue la primera dedicatoria que hizo - entre lágrimas - en la nota tras la consagración.

Pero lo que nunca supo Olga, es que su padre, murió en la madrugada del pasado viernes al sábado. La goleadora se entero sólo horas después de haber sido la protagonista de la consagración española.

La Federación Española de Fútbol envió un mensaje muy especial de apoyo y solidaridad.

mensaje de la RFEF.jpg El mensaje de la federación de Fútbol español por la muerte del padre de la goleadora de la final. (Foto: cuenta de la RFEF en "X")

Mas emocionante fue el mensaje de la propia Jenni.

olga carmona.jpg El mensaje de la goleadora de la final, que solo tras el partido se enteró del fallecimiento de su padre. (Foto: Cuenta de Olga Carmona en "X")

"Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá", escribió Jenni con una imagen besando la medalla de oro.

letizia festajando .jpg De espaldas, con la camiseta de España en la mano, la reina Letizia salta y festeja con las jugadoras españolas. (Foto: Gentileza: Relevo)

Alegría fuera de protocolo

La reina Letizia y su hija, la infanta Sofía cruzaron medio mundo para estar junto a la "roja". El viaje valió la pena porque España logró el campeonato mundial.

La reina no solo fue la encargada - con Infantino - de entregar el trofeo a las jugadoras. Se quedó en el lugar de la celebración y luego se la vio saltando con una camiseta con su nombre rodeada de las jugadores.