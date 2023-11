Enzo Fernández reveló por quién va a hinchar en la final de la Copa Libertadores entre Boca y Fluminense

El futbolista ecuatoriano Moisés Caicedo también participó en la entrevista y expresó su respaldo a Fluminense, aunque con una peculiar explicación, ya que confesó que no ha tenido la oportunidad de ver partidos de Boca: "Creo que la gana Fluminense. Los jugadores brasileños son muy buenos, los he visto mucho y no vi jugar a Boca".

Las predicciones del astrólogo de Boca para la final de la Copa Libertadores

En la cuenta regresiva para la final de la Copa Libertadores, el confeso astrólogo hincha de Boca Juniors -Giorgio Armas- reveló cuáles son los jugadores del plantel que estarán en mejores de convertir un gol, desde el punto de vista astral, para el partido decisivo ante Fluminense en el estadio Maracaná.

Con su predicción, de cara al sábado 4 de noviembre, el astrólogo bendijo al mediocampista Valentín "Colo" Barco y a los delanteros Edinson Cavani y Miguel Merentiel.

"Cavani y el 'Colo' Barco están muy bien para anotar. Merentiel, si es que el DT Jorge Almirón llega a poner a Cavani y Merentiel, también tiene muchísimas chances", afirmó el gurú que este año saltó a la fama en la red social "X", cuando era Twitter, por sus aciertos en los resultados de Boca.

Armas, sobre el mismo tema, ve a Cavani y al "Colo" como los que mejor llegan a la final en niveles del 1 al 10, por detrás los atacantes Merentiel y Cristian Medina.

"El equipo está muy bien astrológicamente", concluyó el astrólogo en un streaming con TYC Sports.

Por otra parte, Armas viajará a la final en Brasil con el fin de "ayudar" al "Xeneize" dado que advirtió un posible "trabajo" de Fluminense en el hotel donde se hospedará el Xeneize.

El lunes, se supo que Fluminense estuvo en el hotel de Barra de Tijuca, el mismo donde se hospedará Boca. A pesar de que los jugadores del Flu fueron allí a comer antes de su viaje a Bahía para un partido de Brasileirao, Armas expresó sus dudas y le hizo un pedido a los hinchas del Xeneize: "Que la gente de Boca empiece a orar desde ahora porque jugamos en Brasil, con ventaja deportiva de ellos, con ellos en el hotel. No puedo entender por qué pueden estar antes. ¿Puede ser para gestionar algo o dejarnos algo?".

En la misma línea, Armas compartió su visión sobre cómo contrarrestar posibles "trabajos" en contra de Boca y explicó como hacer para contrarrestarlos.

"Hay que llegar con agua bendita y en cada habitación protegerse, hacer una cruz y orar mientras estemos ahí. Por astrología, Boca está mejor que Fluminense, pero he trabajado en Cienciano y es un equipo que hizo mucha brujería para ser campeón, entonces puede ser que hayan dejado algo", declaró.

No obstante, el astrólogo llevó tranquilidad al pueblo azul y oro: "Si ellos intentan hacer algo negativo va a jugar en su contra porque estamos en un planeta de justicia que es Saturno".