La China Suárez fue liquidada en redes por un polémico gesto hacia Magnolia: el video

El video se volvió tendencia por este motivo, y una de las cuentas que suele recopilar lo más comentado en X se hizo eco del tema con el siguiente posteo: " ¿Por qué es tendencia 'La corrió'? Por este video de la China Suarez en donde usuarios aseguran que corrió a su hija del medio porque sabía que las cámaras estaban enfocandola".

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Qué anunció Mauro Icardi con la China Suárez

Tras varias semanas alejado de las redes, Mauro Icardi reapareció en Instagram con una serie de publicaciones que reflejan con claridad su presente, tanto en lo profesional como en lo personal. El delantero volvió a mostrarse activo con imágenes que combinan su actualidad en el Galatasaray y su vínculo con China Suárez.

En primer lugar, celebró un triunfo importante en Turquía con distintas fotos. Entre ellas, una en la que se lo ve relajado, sonriente y muy cercano a la actriz, lo que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores.

Otra de las postales lo ubica en pleno campo de juego, compartiendo el festejo con sus compañeros luego de un partido intenso que tuvo un peso significativo para el equipo. La emoción del momento quedó reflejada en esa imagen cargada de euforia.

Pero fueron los momentos más personales los que terminaron de captar la atención: entre selfies y demostraciones de afecto, ambos dejaron ver una conexión sólida, mostrándose cómplices y en sintonía.

Con la camiseta del Galatasaray como telón de fondo, ella también se sumó a la celebración, acompañando al futbolista en un momento clave de su carrera y consolidando una postal que mezcla éxito deportivo y cercanía emocional.

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