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La China Suárez fue liquidada en redes por un polémico gesto hacia Magnolia: el video

La China Suárez fue fuertemente cuestionada tras la difusión de un video junto a su hija Magnolia que generó una fuerte repercusión en redes sociales. Mirá.

2 may 2026, 18:01
La China Suárez fue liquidada en redes por un polémico gesto hacia Magnolia: el video
La China Suárez fue liquidada en redes por un polémico gesto hacia Magnolia: el video

La China Suárez fue liquidada en redes por un polémico gesto hacia Magnolia: el video

El universo de China Suárez genera contenido a diario, y cada uno de sus movimientos parece estar bajo una lupa constante. En un escenario donde las redes sociales amplifican todo, cualquier gesto —por mínimo que sea— se transforma en tema de conversación, análisis y, muchas veces, polémica. Así, aun cuando no busque exponerse, su figura da que hablar.

En las últimas horas comenzó a circular un video de la actriz en las tribunas del estadio del Galatasaray, el club donde juega Mauro Icardi, y rápidamente se encendió la polémica. En las imágenes, se la ve apartando a su hija Magnolia con un gesto que algunos interpretaron como despectivo, lo que desató una ola de comentarios en redes sociales.

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La pequeña se adelanta a su mamá y, en ese movimiento, le tapa momentáneamente la vista en medio del bullicio de la tribuna. Muy cerca de ellas había varios vasos de gaseosa apoyados, por lo que una de las teorías que comenzó a circular es que la actriz reaccionó de forma instintiva para evitar que los chocara y terminara derramándolos. Pero en las redes la fulminaron.

Uno de los comentarios que circularon en redes expresó: "No lo puedo creer. Corrió a su propia hija con el dedo porque sabía que la cámara la estaba enfocando".

El video se volvió tendencia por este motivo, y una de las cuentas que suele recopilar lo más comentado en X se hizo eco del tema con el siguiente posteo: " ¿Por qué es tendencia 'La corrió'? Por este video de la China Suarez en donde usuarios aseguran que corrió a su hija del medio porque sabía que las cámaras estaban enfocandola".

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Qué anunció Mauro Icardi con la China Suárez

Tras varias semanas alejado de las redes, Mauro Icardi reapareció en Instagram con una serie de publicaciones que reflejan con claridad su presente, tanto en lo profesional como en lo personal. El delantero volvió a mostrarse activo con imágenes que combinan su actualidad en el Galatasaray y su vínculo con China Suárez.

En primer lugar, celebró un triunfo importante en Turquía con distintas fotos. Entre ellas, una en la que se lo ve relajado, sonriente y muy cercano a la actriz, lo que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores.

Otra de las postales lo ubica en pleno campo de juego, compartiendo el festejo con sus compañeros luego de un partido intenso que tuvo un peso significativo para el equipo. La emoción del momento quedó reflejada en esa imagen cargada de euforia.

Pero fueron los momentos más personales los que terminaron de captar la atención: entre selfies y demostraciones de afecto, ambos dejaron ver una conexión sólida, mostrándose cómplices y en sintonía.

Con la camiseta del Galatasaray como telón de fondo, ella también se sumó a la celebración, acompañando al futbolista en un momento clave de su carrera y consolidando una postal que mezcla éxito deportivo y cercanía emocional.

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