Intentó asaltar a dos policías con un arma falsa y terminó detenido en Chaco. 

SWU3XDA5ZFCLBBDYGERNCUUDI4 (1) El arma falsa que utilizó el asaltante.

En paralelo, otro grave hecho de inseguridad sacudió la capital chaqueña. Un grupo de delincuentes armados irrumpió en una vivienda ubicada sobre la avenida Lonardi al 2500, donde también funcionaba un comercio.

Los ladrones redujeron a las personas presentes y se llevaron dinero en efectivo y una motocicleta. Tras un llamado al 911, intervino personal de la Comisaría Novena, que detectó a uno de los sospechosos intentando escapar en un auto.

Persecución, choque y un policía herido

El intento de fuga derivó en una intensa persecución que terminó de manera abrupta: el vehículo retrocedió, provocó la caída de un efectivo y terminó dentro de un canal. Tras un forcejeo, el conductor, de 29 años, fue detenido, mientras que sus cómplices lograron escapar.

Como consecuencia del operativo, un policía resultó herido y debió ser trasladado en ambulancia.

7H4NXEK72BHRLERBYWUMVB35KY El arma falsa que utilizó el asaltante.

En el lugar, los agentes secuestraron armas caseras tipo “tumbera”, cartuchos, herramientas y otros elementos vinculados al robo. La investigación continúa para dar con el resto de la banda y recuperar los objetos sustraídos.