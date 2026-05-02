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Intentó asaltar a dos policías con un arma falsa y terminó detenido en Chaco

El sospechoso, de 42 años, utilizó una réplica para amenazar a los efectivos, pero su plan terminó frustrado y quedó a disposición de la Justicia.

Intentó asaltar a dos policías con un arma falsa y terminó detenido en Chaco. 
Intentó asaltar a dos policías con un arma falsa y terminó detenido en Chaco. 

Un insólito episodio ocurrió en Resistencia, donde un hombre de 42 años fue detenido tras intentar asaltar a dos mujeres sin saber que eran policías. El sospechoso utilizó una réplica de arma de fuego para amenazarlas, pero su plan terminó frustrado y quedó a disposición de la Justicia.

Leé también Robo frustrado en una joyería de Laferrere: tiroteo, cuatro detenidos y un herido
El intento de robo a una joyería en Laferrere terminó a los tiros y con cuatro delincuentes detenidos. (Foto: archivo).

El hecho se registró durante la madrugada en la zona de Villa Elba, cuando el delincuente interceptó a las víctimas en la vía pública. Minutos después, efectivos de la Comisaría Undécima lograron ubicarlo y detenerlo en la calle Jujuy al 2900. En su poder encontraron el arma, que luego se confirmó que era falsa.

El hombre fue imputado por “supuesto robo con arma en grado de tentativa” y trasladado a una dependencia policial. El procedimiento contó además con la participación de agentes de la Comisaría Décima.

El episodio generó sorpresa por la secuencia: el asaltante no advirtió que sus víctimas eran integrantes de la fuerza, quienes rápidamente activaron el operativo que permitió su captura.

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El arma falsa que utiliz&oacute; el asaltante.&nbsp;

El arma falsa que utilizó el asaltante.

En paralelo, otro grave hecho de inseguridad sacudió la capital chaqueña. Un grupo de delincuentes armados irrumpió en una vivienda ubicada sobre la avenida Lonardi al 2500, donde también funcionaba un comercio.

Los ladrones redujeron a las personas presentes y se llevaron dinero en efectivo y una motocicleta. Tras un llamado al 911, intervino personal de la Comisaría Novena, que detectó a uno de los sospechosos intentando escapar en un auto.

Persecución, choque y un policía herido

El intento de fuga derivó en una intensa persecución que terminó de manera abrupta: el vehículo retrocedió, provocó la caída de un efectivo y terminó dentro de un canal. Tras un forcejeo, el conductor, de 29 años, fue detenido, mientras que sus cómplices lograron escapar.

Como consecuencia del operativo, un policía resultó herido y debió ser trasladado en ambulancia.

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El arma falsa que utiliz&oacute; el asaltante.&nbsp;

El arma falsa que utilizó el asaltante.

En el lugar, los agentes secuestraron armas caseras tipo “tumbera”, cartuchos, herramientas y otros elementos vinculados al robo. La investigación continúa para dar con el resto de la banda y recuperar los objetos sustraídos.

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