Franco Colapinto tuvo una gran clasificación y largará 8° en el GP de Miami de la Fórmula 1

el-festejo-de-alpine-tras-la-magnifica-clasificacion-de-franco-colapinto-para-el-gp-de-miami-de-la-formula-1-foto-xalpinef1team-OX6UJFNGWRGERH2KHDVDCZJJUI El festejo de Alpine tras la magnífica clasificación de Franco Colapinto para el GP de Miami de la Fórmula 1. (Foto: X@AlpineF1Team).

Cómo quedó la grilla del GP de Miami

Las primeras diez posiciones para la carrera del domingo serán:

Andrea Kimi Antonelli

Max Verstappen

Charles Leclerc

Lando Norris

George Russell

Lewis Hamilton

Oscar Piastri

Franco Colapinto

Isack Hadjar

Pierre Gasly

Problemas y decepciones en la clasificación

La jornada dejó también noticias negativas. El brasileño Gabriel Bortoleto no pudo completar vueltas en la Q1 debido a un principio de incendio en su monoplaza y largará último.

En tanto, equipos como Aston Martin y Cadillac volvieron a quedar relegados, mientras que Alpine se afianza como el mejor equipo fuera del grupo de punta integrado por Mercedes, McLaren, Ferrari y Red Bull.

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Horarios del GP de Miami en Argentina

La actividad del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 continúa con un cronograma cargado:

Domingo 3 de mayo

Carrera principal: 17:00

(Horarios de Argentina)

Un circuito urbano exigente

El Circuito Internacional de Miami es una pista urbana montada alrededor del Hard Rock Stadium, con 19 curvas y características técnicas que exigen precisión y velocidad.

Vueltas: 57

Longitud: 5,412 km

Distancia total: 308,326 km

Récord de vuelta: Max Verstappen (1:29.708 en 2023)

Con este resultado, Colapinto vuelve a meterse en la pelea y mantiene vivas las expectativas de sumar puntos en una fecha clave del calendario.