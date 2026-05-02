Franco Colapinto tuvo una gran clasificación y largará 8° en el GP de Miami de la Fórmula 1

el-festejo-de-alpine-tras-la-magnifica-clasificacion-de-franco-colapinto-para-el-gp-de-miami-de-la-formula-1-foto-xalpinef1team-OX6UJFNGWRGERH2KHDVDCZJJUI
El festejo de Alpine tras la magnífica clasificación de Franco Colapinto para el GP de Miami de la Fórmula 1. (Foto: X@AlpineF1Team).
Cómo quedó la grilla del GP de Miami
Las primeras diez posiciones para la carrera del domingo serán:
- Andrea Kimi Antonelli
- Max Verstappen
- Charles Leclerc
- Lando Norris
- George Russell
- Lewis Hamilton
- Oscar Piastri
- Franco Colapinto
- Isack Hadjar
- Pierre Gasly
Problemas y decepciones en la clasificación
La jornada dejó también noticias negativas. El brasileño Gabriel Bortoleto no pudo completar vueltas en la Q1 debido a un principio de incendio en su monoplaza y largará último.
En tanto, equipos como Aston Martin y Cadillac volvieron a quedar relegados, mientras que Alpine se afianza como el mejor equipo fuera del grupo de punta integrado por Mercedes, McLaren, Ferrari y Red Bull.
BFUEPIVCCNDZ5H543QEYLUJ3QM
Horarios del GP de Miami en Argentina
La actividad del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 continúa con un cronograma cargado:
Domingo 3 de mayo
(Horarios de Argentina)
Un circuito urbano exigente
El Circuito Internacional de Miami es una pista urbana montada alrededor del Hard Rock Stadium, con 19 curvas y características técnicas que exigen precisión y velocidad.
- Vueltas: 57
- Longitud: 5,412 km
- Distancia total: 308,326 km
- Récord de vuelta: Max Verstappen (1:29.708 en 2023)
Con este resultado, Colapinto vuelve a meterse en la pelea y mantiene vivas las expectativas de sumar puntos en una fecha clave del calendario.