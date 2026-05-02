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Franco Colapinto
Miami
EEUU

Franco Colapinto tuvo una gran clasificación y largará 8° en el GP de Miami de la Fórmula 1

El argentino mantuvo el nivel del fin de semana y saldrá desde la cuarta fila junto a Oscar Piastri en la carrera principal. Pierre Gasly se clasificó décimo y Kimi Antonelli se quedó con la pole position.

Franco Colapinto

Franco Colapinto, en primer plano con su Alpine- AFP

El joven piloto Andrea Kimi Antonelli dio el golpe en la clasificación del Gran Premio de Miami y se quedó con el primer lugar de salida tras marcar un tiempo de 1:27.798. La carrera principal de la Formula 1 se disputará este domingo desde las 17 (hora argentina), con Max Verstappen y Charles Leclerc completando las primeras posiciones de la grilla.

Leé también Franco Colapinto brilló en Miami: largará desde una gran posición en el sprint y vuelve a ilusionar
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Por su parte, el argentino Franco Colapinto volvió a destacarse y largará desde el 8° puesto, consolidando un fin de semana competitivo en Miami.

El piloto de Alpine repitió el rendimiento que había mostrado en la Sprint y logró meterse nuevamente en la Q3. Con un tiempo de 1:28.762, superó a su compañero Pierre Gasly, quien partirá desde la 10° posición.

Colapinto quedó a menos de un segundo de la pole y sigue mostrando solidez en su adaptación al equipo. El argentino había sufrido un toque con Verstappen en la Sprint que lo relegó al 10° puesto, pero logró recuperarse rápidamente y volver a ser competitivo.

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El festejo de Alpine tras la magn&iacute;fica clasificaci&oacute;n de Franco Colapinto para el GP de Miami de la F&oacute;rmula 1. (Foto: X@AlpineF1Team).

El festejo de Alpine tras la magnífica clasificación de Franco Colapinto para el GP de Miami de la Fórmula 1. (Foto: X@AlpineF1Team).

Cómo quedó la grilla del GP de Miami

Las primeras diez posiciones para la carrera del domingo serán:

  • Andrea Kimi Antonelli
  • Max Verstappen
  • Charles Leclerc
  • Lando Norris
  • George Russell
  • Lewis Hamilton
  • Oscar Piastri
  • Franco Colapinto
  • Isack Hadjar
  • Pierre Gasly

Problemas y decepciones en la clasificación

La jornada dejó también noticias negativas. El brasileño Gabriel Bortoleto no pudo completar vueltas en la Q1 debido a un principio de incendio en su monoplaza y largará último.

En tanto, equipos como Aston Martin y Cadillac volvieron a quedar relegados, mientras que Alpine se afianza como el mejor equipo fuera del grupo de punta integrado por Mercedes, McLaren, Ferrari y Red Bull.

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Horarios del GP de Miami en Argentina

La actividad del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 continúa con un cronograma cargado:

Domingo 3 de mayo

  • Carrera principal: 17:00

(Horarios de Argentina)

Un circuito urbano exigente

El Circuito Internacional de Miami es una pista urbana montada alrededor del Hard Rock Stadium, con 19 curvas y características técnicas que exigen precisión y velocidad.

  • Vueltas: 57
  • Longitud: 5,412 km
  • Distancia total: 308,326 km
  • Récord de vuelta: Max Verstappen (1:29.708 en 2023)

Con este resultado, Colapinto vuelve a meterse en la pelea y mantiene vivas las expectativas de sumar puntos en una fecha clave del calendario.

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