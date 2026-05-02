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Así está la Chiqui

Apareció una foto de Mirtha Legrand desde su casa en medio de la recuperación por su salud

Mirtha Legrand se mostró públicamente tras varios días de versiones y preocupación, y dejó en claro en qué etapa de su recuperación se encuentra.

2 may 2026, 19:31
Apareció una foto de Mirtha Legrand desde su casa en medio de la recuperación por su salud
Apareció una foto de Mirtha Legrand desde su casa en medio de la recuperación por su salud

Apareció una foto de Mirtha Legrand desde su casa en medio de la recuperación por su salud

La salud de Mirtha Legrand despertó una fuerte preocupación a nivel nacional entre los televidentes, que siguen de cerca cada novedad sobre la histórica conductora. Con una trayectoria que atraviesa generaciones, cualquier información vinculada a su estado genera un inmediato impacto y una ola de reacciones.

En las últimas horas, la Chiqui llevó tranquilidad al hablar directamente con Ángel de Brito y contar detalles de su estado de salud. La conductora explicó que atraviesa una bronquitis, pero que ya se encuentra en proceso de recuperación y siguiendo los cuidados necesarios.

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Según relató, el malestar habría comenzado luego de asistir a la obra Rocky de Nico Vázquez, donde el frío del teatro le jugó una mala pasada. A partir de ahí, empezó con síntomas respiratorios que encendieron algunas alarmas, aunque con el correr de los días fue evolucionando favorablemente.

Tras esa información, Mirtha reapareció públicamente en una foto por el cumpleaños de Elvira Guaraz, su empleada de confianza. "Ayer cumplió años Elvira y Mirtha Legrand, la leyenda, no solo está recuperada: está mejor que nunca. ¡¡¡Alegrón!!! Retoma la TV esta semana próxima", comunicó Debora D'Amato en su cuenta de X.

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Qué dijo Mirtha Legrand de su salud

Mirtha Legrand volvió a hablar de su estado de salud y llevó tranquilidad tras varios días de versiones sobre su ausencia en La Noche de Mirtha (El Trece). La conductora, que se alejó momentáneamente de la pantalla, explicó cómo atraviesa este cuadro que la obligó a hacer una pausa poco habitual en su rutina.

La información que aportó es que se trató de un problema respiratorio que, si bien no encendió alarmas mayores, requirió reposo y tratamiento médico para evitar complicaciones. Por recomendación profesional, optó por priorizar su recuperación y tomarse unos días lejos del trabajo, algo inusual en una figura reconocida por su constancia.

Fue bronquitis, y muy fuerte. Me dieron muchos antibióticos. Estoy casi repuesta del todo; fui al teatro a ver Rocky, con muchísima refrigeración, y me hizo mal ”, le confió la Chiqui a Ángel de Brito. El mensaje fue leído en vivo en LAM (América TV).

En este contexto, Juana Viale volverá a ocupar su lugar durante el fin de semana, manteniendo al aire el histórico formato mientras su abuela termina de recuperarse. La mesa del sábado 2 de mayo contará con la presencia de Julián Weich, Luciana Geuna, María O’Donnell y el economista Miguel Ángel Boggiano.

Mesa de Mirtha Legrand

En tanto, el domingo, en su programa, recibirá a Gustavo Garzón, Mercedes Funes, Barbie Vélez, el asesor de moda Fabián Medina Flores y el actor Imanol Rodríguez.

Mesa de Juana Viale

     

 

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