Apareció una foto de Mirtha Legrand desde su casa en medio de la recuperación por su salud

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Qué dijo Mirtha Legrand de su salud

Mirtha Legrand volvió a hablar de su estado de salud y llevó tranquilidad tras varios días de versiones sobre su ausencia en La Noche de Mirtha (El Trece). La conductora, que se alejó momentáneamente de la pantalla, explicó cómo atraviesa este cuadro que la obligó a hacer una pausa poco habitual en su rutina.

La información que aportó es que se trató de un problema respiratorio que, si bien no encendió alarmas mayores, requirió reposo y tratamiento médico para evitar complicaciones. Por recomendación profesional, optó por priorizar su recuperación y tomarse unos días lejos del trabajo, algo inusual en una figura reconocida por su constancia.

“Fue bronquitis, y muy fuerte. Me dieron muchos antibióticos. Estoy casi repuesta del todo; fui al teatro a ver Rocky, con muchísima refrigeración, y me hizo mal ”, le confió la Chiqui a Ángel de Brito. El mensaje fue leído en vivo en LAM (América TV).

En este contexto, Juana Viale volverá a ocupar su lugar durante el fin de semana, manteniendo al aire el histórico formato mientras su abuela termina de recuperarse. La mesa del sábado 2 de mayo contará con la presencia de Julián Weich, Luciana Geuna, María O’Donnell y el economista Miguel Ángel Boggiano.

Mesa de Mirtha Legrand

En tanto, el domingo, en su programa, recibirá a Gustavo Garzón, Mercedes Funes, Barbie Vélez, el asesor de moda Fabián Medina Flores y el actor Imanol Rodríguez.