Caso Loan: Casación habilitó más fiscales para juicios complejos y podría ser clave para la causa

padre-y-madre-de-loan-danilo-pena-jpg. Los padres de Loan siguen pidiendo justicia.

En su fallo, Casación destacó la autonomía funcional del Ministerio Público Fiscal y validó la posibilidad de conformar equipos según la complejidad de cada causa. Los jueces señalaron que la legislación permite expresamente la intervención conjunta o alternativa de varios fiscales cuando el caso lo requiera.

Además, consideraron que limitar el número de fiscales carece de sustento legal y puede afectar el normal desarrollo del proceso judicial.

“No se mide por cantidad, sino por equilibrio”

Uno de los puntos centrales del fallo fue el análisis del principio de igualdad de armas. La Cámara sostuvo que este no depende de la cantidad de acusadores o defensores, sino de la posibilidad real de ejercer el derecho de defensa.

También cuestionó que el tribunal oral haya impuesto restricciones no previstas en la ley, como impedir alegar a fiscales que no hubieran estado presentes en todas las audiencias.

loan-acusdos Los detenidos por la desaparición de Lona.

Un fallo con impacto institucional

La decisión refuerza la capacidad del Ministerio Público para organizar su estrategia en causas complejas y sienta un precedente relevante para futuros juicios de alto impacto.

En ese marco, la resolución podría ser determinante para el desarrollo del caso Loan, donde la magnitud y sensibilidad del expediente exigen una estructura acusatoria acorde a su complejidad.