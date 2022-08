Guillermo Nicolás, embajador argentino en Qatar: "Esperamos entre 30 y 40 mil argentinos durante el Mundial"

En diálogo exclusivo con A24com, el embajador contó su conexión con el fútbol y se animó a brindar detalles y consejos para los argentinos que se acerquen a ver a Messi, Di María y el resto de la Selección Argentina a Doha.

DamoreQatar.jpeg

¿Qué sensación tuvo cuando recibió la propuesta para ser embajador en Qatar?

Fue un gran honor. Me pasaron muchas cosas por la cabeza. Qatar tiene este año una relevancia especial. Soy muy futbolero, por eso tuve una gran emoción. Nunca asistí a un Mundial. Soy fanático de River y de Sportivo Belgrano, ya que soy cordobés.

¿Cuándo empezó a mirar fútbol y quién es su ídolo?

Empecé a mirar fútbol en 1974. Mi ídolo es Beto Alonso. Hasta hace pocos días iba a la cancha con la camiseta, con mis hijos, a la Belgrano Alta. Ahora, lo sigo por la web.

Cómo hincha de River, ¿qué significa Gallardo para usted?

Gallardo significa el éxito de un proyecto. En River hubo una línea de acción y los resultados fueron la consecuencia de un trabajo pensado. Valoro mucho lo que se está haciendo en River.

¿Cuál es su primer recuerdo de la selección?

Tengo un recuerdo muy vago del Mundial 74. Más fresco tengo desde el 78, que fue una época dorada hasta 1990. Viví con mucha euforia la era Maradona y últimamente con Messi. Sufrí los segundos puestos, como todos.

¿Cuál es su mirada de esta selección?

Creo que hacía mucho que no nos unía tanto un equipo como este. Hay una comunión increíble con la gente.

Qatarembajador.jpeg

Nombre 3 o 4 referentes de la historia de la selección

Difícil 3 o 4. Maradona, Messi y después evaluar por épocas, En los 70: Fillol, Passarella, Kempes; en los 80: Maradona, Ruggeri, Valdano y de la última generación Di María, Messi, Agüero, que gracias a Dios se sacaron la espina de ser campeones en la última Copa América.

¿La embajada realizará algo especial para el plantel en Qatar?

Estamos a disposición de la AFA. Estoy en contacto con ellos. Van a concentrar en la Universidad de Qatar. Si deciden salir de la concentración, estamos a disposición. Sería un orgullo. No conozco a Scaloni ni a los jugadores y me encantaría hacerlo. La selección argentina siempre es candidata, pero sentimos que hay algo más. Soñamos poder llegar a las últimas instancias del torneo

Defina a Scaloni y a Messi, en pocas palabras

Me pasó lo mismo que a mucho argentinos. Al comienzo dudé y él, con mucho conocimiento, una línea clara demostró que es un gran entrenador y que le transmitió al equipo tranquilidad para no fallar en instancias finales. En relación a Messi, es el mejor embajador que tiene nuestro país. Me ha tocado estar en lugares remotos, cuando decía que era argentino, me decían Messi. Ha llevado y lleva la bandera argentina como pocos.

¿Cuántos hinchas argentinos estima que viajarán a Qatar para ver el Mundial?

Se estima entre 30 y 40 mil argentinos viajarán a ver el Mundial. Hay que pensar que muchos compatriotas van a llegar desde Europa. Hoy viven en Doha 350 argentinos, de un total de 1,8 millones de personas, de las cuales apenas el 20 por ciento son qataríes. El resto son trabajadores migrantes.

¿Qué recomendaciones puede darle a aquellos que viajarán a ver el Mundial?

Además de las obvias, no viajar con drogas y armas, es muy importante que respeten las costumbres de Qatar. Los pobladores árabes en general son muy hospitalarios y van a recibir muy bien a los argentinos. Somos muy apreciados en Medio Oriente, tal vez por esto del fútbol. La clave es respetar los modos sociales y la religión.

Un capítulo aparte merecen las prohibiciones, algunas muy llamativas para nuestros habitantes

Hay que estar atento a lo que se hace en la vía pública. Evitar demostraciones de afecto entre parejas del mismo o diferente sexo, algún aspecto de la vestimenta, no mostrar por encima de las rodillas, cuidar el vocabulario, evitar contacto con la población qatarí y la prohibición del alcohol en zonas no permitidas.

¿Algunas de estas medidas pueden flexibilizarse?

Algunas pueden flexibilizarse, aunque no hay información al respecto. Por ejemplo el gobierno qatarí dice que no quiere gritos en lugares públicos, pero no imagino a un cuerpo de policía reprimiendo gente gritando “viva Argentina o viva cualquier país”, siempre por temas deportivos, claro. Mientras no se cometan faltas graves, podría haber flexibilización.

LaentregadeCredenciales.jpeg La entrega de credenciales

¿Habrá una casa argentina en Doha?

Si, tendremos nuestro espacio, aunque todavía no sabemos el lugar porque debe establecerlo el gobierno qatarí. La idea es tener un lugar donde puedan juntarse los argentinos y que podamos mostrar allí nuestra cultura, promoción turística, gastronomía, un lugar de asistencia consular.

¿Qué temperatura hay que esperar en el Mundial?

Promedio de 25 grados en noviembre. Los estadios tienen sistema de refrigeración para mantener la temperatura en 20, 21 grados, incluso algunos van a tener la posibilidad de regular la temperatura de los asientos o los almohadones donde te vas a sentar.

¿Alguna recomendación especial para aquellos turistas que ingresen y salgan del país para cada partido? Muchos van a parar en Dubai o en Omán, por ejemplo

Está previsto un sistema de vuelos regulares para realizar eso. Lo que va estar prohibido es entrar y salir vía terrestre para aquellos que no sean residentes en países cercanos (Emiratos Árabes, Bahrein, Omán, Dubai) o en Qatar. Es decir, para los argentinos, es muy importante tener los aéreos para entrar y salir del país.

QatarArgentna.jpeg

El embajador confiesa que es un “arquero frustrado” y que los goles que más gritó como hincha de la selección fue el de Di María a Suiza en el Mundial de Brasil: “Estaba mirando el partido en Teherán, estaba desencajado porque fue en el minuto casi 120. Ese y el de Messi a Irán porque tenía una situación similar. Estaba en Irán, había una expectativa gigante, todos daban por ganador a la Argentina por varios goles y yo no podía creer que terminaran 0-0. Decí que apareció Leo, sino me iban a cargar toda la semana”, relató Nicolás, esposo de Marisel y padre de María Florencia, a punto de recibirse de médica y de, Juan Pablo, estudiante de ingeniería.